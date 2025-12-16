Cursos gratuitos de tecnologia tem inscrições até 23 de dezembro

Cursos gratuitos de tecnologia estão com 424 vagas abertas até 23 de dezembroAs oportunidades são ofertadas pelo ciclo do programa Avanti Bootcamp 2026. O estudo é realizado de forma online e explora sete áreas de tecnologia
As inscrições para uma das 424 vagas do ciclo Avanti Bootcamp 2026 estão abertas até o próximo dia 23 de dezembro. O programa é gratuito e realizado pelo Instituto Atlântico para capacitação tecnológica em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI).
São 80 horas de formação online e distribuídas em dois meses. O programa é destinado a estudantes universitários e profissionais em início de carreira.
As sete trilhas formativas incluem: Ciência de Dados, Experiência do Usuário, Machine Learning, Liderança e Gestão Ágil, Quality Assurance, Desenvolvimento Full Stack e DevOps.
Com duração de oito semanas, o programa inclui atividades práticas, mentorias e o nosso tradicional Demoday.
Os alunos com os melhores desempenhos do Bootcamp poderão avançar para a Residência Técnica, com chance de concorrer a estágios remunerados com foco na aplicação prática do conteúdo.
Além de, ao fim, os participantes que tenham, no mínimo, 75% de presença e média final igual ou superior a 7 receberão certificado de conclusão.
As inscrições podem ser feitas no site do Avanti Bootcamp e os alunos selecionados serão conhecidos no dia 12 de janeiro.
O período de matrículas vai de 12 a 19 de janeiro de 2026 e o início das aulas (onboarding) está marcado para o dia 29 de janeiro de 2026.
Marcela Cox, gerente de Projeto do Atlântico Avanti Bootcamp, comenta que a partir do programa os alunos podem conectar seu potencial pessoal às demandas do mercado.
“Nosso objetivo é ampliar o acesso à formação tecnológica de qualidade e fomentar novos talentos para a transformação digital do País”, explica.
Sobre o Instituto Atlântico
O Atlântico é uma organização sem fins lucrativos que, há mais de 20 anos, trabalha com tecnologia, criando soluções na área de Tecnologia da Informação e Comunicação.
Seu foco está principalmente nos setores de indústria eletroeletrônica, energia e Indústria 4.0.
Criado pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento (CPQD) e pela Padtec, o Atlântico tem sede em Fortaleza (CE) e atua tanto no Brasil quanto no Exterior.
A instituição desenvolve pesquisas, projetos de inovação e ações educacionais, impulsionadas por programas e leis que incentivam o avanço tecnológico no País, como a Lei de Informática e a Lei do Bem.
Além do mercado brasileiro, o Atlântico também está nos Estados Unidos e no Canadá, oferecendo soluções tecnológicas para pequenas e médias empresas em fase de crescimento acelerado.
O Atlântico também frisa que apoia o empreendedorismo, acelerando startups e investindo na criação de novos negócios de base tecnológica.
Na área de educação, atua por meio da marca Avanti, oferecendo cursos gratuitos em tecnologias emergentes e formações especializadas para quem busca se qualificar e se destacar no mercado de tecnologia.
Cursos ofertados
- Ciência de Dados: 70 vagas (23 vagas reservadas para ações afirmativas)
- Desenvolvimento Full Stack: 70 vagas (23 vagas reservadas para ações afirmativas)
- Machine Learning: 48 vagas (16 vagas reservadas para ações afirmativa)
- DevOps: 70 vagas (23 vagas reservadas para ações afirmativas)
- Experiência do usuário: 48 vagas (16 vagas reservadas para ações afirmativa)
- Liderança e Gestão Ágil: 48 vagas (16 vagas reservadas para ações afirmativa)
- Quality Assurance: 70 vagas (23 vagas reservadas para ações afirmativas)
Serviço
- Inscrições: até as 23 horas e 59 minutos do dia 23 de dezembro
- Onde: realizadas exclusivamente pela internet por meio do formulário online de inscrição
- Total de vagas: 424 vagas com reservas para identidade de gênero, raça e etnia e orientação afetiva-sexual.
- Período de matrículas: 12 a 19 de janeiro de 2026
- Mais informações: pelo edital ou site oficial do programa