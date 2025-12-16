Cursos gratuitos de tecnologia tem inscrições até 23 de dezembro

Os candidatos precisam ter no mínimo 18 anos e estarem matriculados em um curso de nível superior (Foto Joao Filho Tavares O Povo) / Crédito: João Filho Tavares

As inscrições para uma das 424 vagas do ciclo Avanti Bootcamp 2026 estão abertas até o próximo dia 23 de dezembro. O programa é gratuito e realizado pelo Instituto Atlântico para capacitação tecnológica em parceria com a Softex e o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado São 80 horas de formação online e distribuídas em dois meses. O programa é destinado a estudantes universitários e profissionais em início de carreira.