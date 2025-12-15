Inscrições para concurso do Ibama e Incra começam segunda, 15

Inscrições para concurso do Ibama e Incra começam nesta segunda-feira, 15O edital oferta 60 vagas que serão divididas entre o Ibama e o Incra, com resultado previsto para ser divulgado em janeiro de 2026
Inicia-se nesta segunda-feira, 15, a partir das 14 horas, as inscrições do concurso lançado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Serão ofertadas 60 vagas temporárias e formação de cadastro reserva, com oportunidades destinadas a profissionais de nível superior, com remunerações que variam entre R$ 7.283,05 e R$ 9.861,23.
Dessas vagas, 40 são destinadas para o Ibama. Todas para o cargo de Analista Técnico de Complexidade Intelectual, distribuídas entre diferentes áreas de formação.
As outras 20 vagas do concurso são para o Incra, divididas entre perfis de Analista Técnico de Complexidade Intelectual e Analista Técnico de Complexidade Gerencial.
As avaliações ocorrerão nas cidades de Brasília (DF) e Rio de Janeiro (RJ).
Haverá isenção total da taxa de inscrição para candidatos amparados pelo Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e para os doadores de medula óssea.
A solicitação deve ser feita durante o período de inscrição, com envio dos documentos exigidos pelo edital.
O resultado preliminar será divulgado em 26 de dezembro de 2025, com recursos por dois dias úteis. A lista definitiva sai em 5 de janeiro de 2026.
Cargos do Ibama
- Biólogo
- Cientista social
- Profissional de Direito
- Engenheiro ambiental
- Engenheiro de minas
- Engenheiro florestal
- Engenheiro químico ou químico
- Geógrafo
- Geólogo
- Oceanógrafo
- Pedagogo
Cargos do Incra
- Ciências Sociais
- Direito
- Engenharia Ambiental
- Geografia
- Antropologia (Analista Técnico de Complexidade Gerencial), único cargo com remuneração maior, de R$ 9.861,23, exigindo mestrado e doutorado.
Serviço – Processo Seletivo Ibama/Incra
- Inscrições: realizadas exclusivamente via internet, na página de acompanhamento do processo seletivo simplificado, a partir das 14 horas do dia 15 de dezembro de 2025 até às 23 horas 59 minutos do dia 8 de janeiro de 2026.
- Vagas: 40 vagas para o Ibama (Analista Técnico – diversas formações) e 20 vagas para o Incra (Analista Técnico e Analista Técnico Gerencial)
- Com reserva para: Ampla Concorrência, pretos e pardos (PPP), pessoas com deficiência (PcD), indígenas e quilombolas.
- Dúvidas e atendimento ao candidato: pelo email [email protected] ou pelo WhatsApp (61) 98308-6517
- Telefones: (61) 3030-3441 / 0800 101 0034
- Atendimento: dias úteis, das 8 horas e 30 minutos às 11 horas e das 13 horas às 17 horas.
