Estamos mantendo muita coisa do Senado, diz o relator Mauro Benevides Filho

O relator do projeto de lei complementar que institui o Comitê Gestor do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS) no âmbito da reforma tributária, deputado Mauro Benevides Filho (PDT-CE), afirmou que o seu parecer mantém "muita coisa do Senado" e que há indicativos de consenso para evitar destaques na votação do plenário da Câmara dos Deputados desta segunda-feira, 15.

De acordo com o relator, as regras do Comitê Gestor, do processo de fiscalização, de arrecadação de tributos e da repartição de receitas têm que começar a valer a partir de 1º de janeiro de 2026, portanto, faz-se necessária a aprovação do projeto ainda nesta semana pela Câmara. O texto já havia sido votado pelos deputados, mas passou por alterações pelos senadores e voltou à análise do plenário da Câmara.