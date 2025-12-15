Conexão & Capital potencializa atração de mais de R$ 100 mi em investimentos

Conexão & Capital realizou 127 rodadas de negócios / Crédito: Chico Gomes

O Conexão & Capital - considerado o maior evento de inovação aberta do Ceará - e que ocorreu em novembro deste ano, durante a Feira do Conhecimento, no Centro de Eventos, em Fortaleza, resultou em 55 cartas de intenção assinadas e um potencial de atrair mais de R$ 100 milhões em investimentos. O balanço foi divulgado nesta segunda-feira, 15, pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior do Ceará (Secitece) O evento promovido pela pasta em conjunto com Casa Azul Ventures, Ninna Hub e Instituto Atlântico conectou grandes corporações, startups e gestores de fundos de investimento para gerar novas oportunidades de negócios.

A expectativa é que os trâmites sejam concluídos nos próximos meses, com a efetiva captação dos recursos e a assinatura dos contratos. Participaram das rodadas nove fundos de investimento, entre eles Astor Capital, Aplix, Triaxis e Rise. O encontro também contou com a presença de grandes corporações com atuação nacional, como Solar, ArcelorMittal, M. Dias Branco, Pague Menos, Alvoar Lácteos e Tecla T, ampliando o alcance das negociações e a possibilidade de parcerias estratégicas. De acordo com a secretária Sandra Monteiro, a edição se destacou pela consolidação das parcerias institucionais. Segundo ela, a atuação conjunta com a Casa Azul Ventures contribuiu para fortalecer a proposta da iniciativa e ampliar o potencial de geração de investimentos.