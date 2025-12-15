BNB fecha 2025 com R$ 70 bilhões injetados no Nordeste

O presidente interino do BNB, Wanger de Alencar, reuniu jornalistas cearenses e fez um balanço do ano de 2025 / Crédito: Fernando Cavalcante/Secom BNB

O Banco do Nordeste (BNB) encerra o ano de 2025 com resultados robustos, superando expectativas na injeção de recursos na economia regional e consolidando a sua estratégia de foco no micro e pequeno empreendedor. A projeção é que a instituição feche o ano tendo contribuído com a economia de toda a região Nordeste, atingindo o prognóstico estabelecido pelo ex-presidente da instituição, Paulo Câmara, com R$ 70 milhões injetados na região, além de partes de Minas Gerais e Espírito Santo.

Impulso ao empreendedorismo Segundo Eliane Brasil, uma parcela significativa desse montante é proveniente dos grandes programas de microcrédito e financiamento rural. Espera-se que 40% do valor total destinado ao Ceará (R$ 11 bilhões) venha da contribuição do Crediamigo e do Agroamigo. “Temos algumas evoluções importantes. A gente vai fechar 1 bilhão de crédito direto para micro e pequena empresa,o que pra nós é extremamente importante”, informa, destacando que o direcionamento prioritário estabelecido pelo Governo Federal para o BNB é auxiliar o pequeno empreendedor e fomentar a economia de base. Este foco é traduzido em números expressivos: ao todo, aproximadamente R$ 6 bilhões foram direcionados a micro e pequenos empresários e informais, distribuídos entre Crediamigo (R$ 3,5 bilhões), Agroamigo (R$ 1,2 bilhão) e Crédito Direto para Micro e Pequena Empresa (R$ 1 bilhão).

Eliane afirma que o Ceará se destaca como o epicentro da operação de microcrédito do banco. Segundo ela, a unidade no Estado detém a maior operação do Crediamigo em toda a região Nordeste. “Atualmente, o valor financiado pelo Crediamigo no Ceará é de R$ 3,5 bilhões." Baixa inadimplência e segurança operacional Apesar do grande volume de crédito concedido a microempreendedores e informais, a inadimplência dos programas se mantém sob controle. A inadimplência específica do Crediamigo é muito baixa, situando-se em torno de 2%. Já a inadimplência geral do Banco do Nordeste tende a ser considerada regular na faixa de 5% a 6%. Perspectivas para 2026: FNE em crescimento Segundo Eliane Brasi, as perspectivas para 2026 são ambiciosas, impulsionadas pelo Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE). "O Ceará iniciará o próximo ano com um orçamento inicial de R$ 7 bilhões somente em recursos do FNE", informa a superintendente deo Ceará.