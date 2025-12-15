Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fechamento do mercado financeiro

Fechamento do mercado financeiro

Tipo Notícia

A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.

BOLSAS

Ibovespa: +1,07%

Pontos: 162.481,74

Máxima de +1,43% : 163.073 pontos

Mínima estável: 160.766 pontos

Volume: R$ 23,52 bilhões

Variação em 2025: 35,08%

Variação no mês: 2,14%

Dow Jones: -0,09%

Pontos: 48.416,56

Nasdaq: -0,59%

Pontos: 23.057,41

Ibovespa Futuro: +1,11%

Pontos: 162.860

Máxima (pontos): 163.280

Mínima (pontos): 161.355

BLUE CHIPS

Itau Unibanco PN

Preço: R$ 40,36

Variação: +1,51%

Petrobras PN

Preço: R$ 31,70

Variação: +0,35%

Bradesco PN

Preço: R$ 18,92

Variação: +1,39%

Ambev ON

Preço: R$ 14,28

Variação: +1,71%

Petrobras ON

Preço: R$ 33,22

Variação: -0,18%

Vale ON

Preço: R$ 69,03

Variação: +0,61%

Itausa PN

Preço: R$ 12,00

Variação: +1,78%

Global 40

Cotação: 701,515 centavos de dólar

Variação: -0,53%

CÂMBIO

- Dólar comercial no balcão

Compra: R$ 5,4214

Venda: R$ 5,4219

Variação: +0,21%

- Dólar Paralelo

Compra: R$ 5,53

Venda: R$ 5,63

Variação: +0,25%

- Dólar Ptax

Compra: R$ 5,3923

Venda: R$ 5,3929

Variação: -0,15%

- Dólar Turismo

Compra: R$ 5,1230

Venda: R$ 5,5970

Variação: +0,13%

- Dólar Futuro (janeiro)

Cotação: R$ 5, 4320

Variação: +0,15%

- Euro

Compra: US$ 1,175 (às 11h29)

Venda: US$ 1,1751 (às 11h29)

Variação: +0,1%

- Euro comercial

Compra: R$ 6,3690

Venda: R$ 6,3700

Variação: +0,25%

- Euro turismo

Compra: R$ 5,8606

Venda: R$ 6,5930

Variação: -0,5%

JUROS

- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.

- Capital de giro, N/A% ao ano.

- Hot money, N/A% ao mês.

- CDI, 14,90% ao ano.

- Over a 14,90%

OURO

- Ouro

Cotação: US$ 4.335,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)

Variação: +0,16%

