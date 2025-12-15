Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: +1,07%
Pontos: 162.481,74
Máxima de +1,43% : 163.073 pontos
Mínima estável: 160.766 pontos
Volume: R$ 23,52 bilhões
Variação em 2025: 35,08%
Variação no mês: 2,14%
Dow Jones: -0,09%
Pontos: 48.416,56
Nasdaq: -0,59%
Pontos: 23.057,41
Ibovespa Futuro: +1,11%
Pontos: 162.860
Máxima (pontos): 163.280
Mínima (pontos): 161.355
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 40,36
Variação: +1,51%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,70
Variação: +0,35%
Bradesco PN
Preço: R$ 18,92
Variação: +1,39%
Ambev ON
Preço: R$ 14,28
Variação: +1,71%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,22
Variação: -0,18%
Vale ON
Preço: R$ 69,03
Variação: +0,61%
Itausa PN
Preço: R$ 12,00
Variação: +1,78%
Global 40
Cotação: 701,515 centavos de dólar
Variação: -0,53%
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4214
Venda: R$ 5,4219
Variação: +0,21%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,53
Venda: R$ 5,63
Variação: +0,25%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3923
Venda: R$ 5,3929
Variação: -0,15%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,1230
Venda: R$ 5,5970
Variação: +0,13%
- Dólar Futuro (janeiro)
Cotação: R$ 5, 4320
Variação: +0,15%
- Euro
Compra: US$ 1,175 (às 11h29)
Venda: US$ 1,1751 (às 11h29)
Variação: +0,1%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3690
Venda: R$ 6,3700
Variação: +0,25%
- Euro turismo
Compra: R$ 5,8606
Venda: R$ 6,5930
Variação: -0,5%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, N/A% ao ano.
- Hot money, N/A% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 4.335,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,16%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente