Japão: PMI composto (preliminar)cai de 52 em novembro a 51,5 em dezembro
O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu de 52 em novembro para 51,5 em dezembro, segundo pesquisa preliminar da S&P Global em parceria com o Jibun Bank publicada nesta terça-feira (horário local). O indicador, entretanto, permaneceu acima do patamar neutro de 50, ou seja, indicando expansão da atividade. Já o PMI industrial cedeu de 49,7 para 49,4 no mesmo período, ainda em território de contração.
O PMI de serviços teve queda de 53,2 para 52,5 na mesma comparação. Apesar da queda, o indicador continua a apontar expansão da atividade.
Segundo a economista da instituição Annabel Fiddes, o setor privado do Japão teve um forte final de ano, com uma expansão adicional da produção acompanhada por um novo aumento nos negócios gerais. Além disso, as empresas aumentaram seus níveis de pessoal no ritmo mais rápido em mais de um ano e meio, em resposta a condições de demanda mais fortes.
"O crescimento permanece centrado no setor de serviços, no entanto, à medida que a produção e as vendas da manufatura enfraqueceram ainda mais. Dito isso, a última queda na demanda por bens foi a mais suave vista em 18 meses, sugerindo que o setor pode estar se movendo em direção a condições mais estáveis", acrescenta.