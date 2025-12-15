Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bolsas de NY fecham em queda, pressionadas por papéis do setor de tecnologia

Autor Agência Estado
As bolsas de Nova York encerraram a sessão desta segunda-feira, 15, em queda, em mais um dia de perdas para os papéis de tecnologia, ainda com o sentimento abalado por preocupações acerca da valorização do setor.

O Dow Jones fechou em queda de 0,09%, aos 48.416,56 pontos. Já o S&P 500 caiu 0,16%, aos 6.816,51 pontos e o Nasdaq recuou 0,59%, aos 23.057,41 pontos.

Apesar de iniciarem o dia com sinal positivo, os índices devolveram os ganhos e passaram a operar no vermelho no início da tarde, com baixas puxadas pela área da tecnologia. A Broadcom aprofundou as perdas da semana anterior e caiu 5,59%, enquanto a Salesforce teve queda de 2,92%. Também caíam a Oracle (-2,7%) e Applied Digital (-17.5%).

A Micron caiu 1,5%, também em ampla expectativa pelos resultados trimestrais da empresa, que devem ser publicados esta semana. Contudo, o Swissquote alerta que isso pode "aumentar o pessimismo" e provocar uma correção "mais profunda no setor de tecnologia", acelerando a migração para ativos não tecnológicos e não americanos.

Na contramão, a Nvidia ganhou 0,73% em meio a notícias de que a empresa pode aumentar a capacidade de produção dos chips H200. Já a Tesla teve alta de 3,52%, em meio a notícias de que o conselho da companhia lucrou cerca de US$ 3 bilhões com ações.

Empresas de listagem de imóveis recuaram em bloco, após o Google liberar anúncios de vendas de residências nas páginas de buscas. Dentre as principais perdedoras estão a Zillow (-8,5%), Rocket (-2,7%) e CoStar Group (-6,6%).

Em meio a nova queda do bitcoin, as empresas relacionadas à criptomoedas também perdiam fortemente, como a Robinhood (-3,6%), Coinbase (-6,4%) e Strategy (-8,1%). Enquanto isso, a iRobot desabou 72,69% depois de anunciar falência durante o fim de semana

Já o setor de saúde subia em bloco, com a Pfizer ganhando 2,2% após divulgar um acordo de licenciamento de receptores imunológicos com a Adaptive Biotechnologies (+1,6%). A Moderna (+1,6%), Eli Lilly (+3,4%) e Johnson&Johnson (+1,2%) também subiram.

Investidores monitoraram ainda falas dos dirigentes do Federal Reserve (Fed) Stephen Miran, John Williams (Nova York) e Susan Collins (Boston), além de dado fraco de indústria dos EUA e avanço inesperado na confiança das construtoras, enquanto se alinham na véspera do payroll americano.

*Com informações de Dow Jones Newswires.

