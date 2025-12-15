FUP: greve nacional de trabalhadores da Petrobras alcança 14 plataformas da Bacia de Campos

Deflagrada à 0h desta segunda-feira (15), a mobilização levou a desembarques de trabalhadores em 14 unidades no Norte Fluminense e 2 no Espírito Santo: PGP-1, PNA-2 , P-09, P-19 , P-25 , P-35, P-38 , P-40, P-43 , P-48, P-51, P-54, P-56 e P-62, diz a entidade.

A Federação Única dos Petroleiros (FUP) aponta que a greve nacional dos petroleiros já alcança 14 plataformas da Petrobras situadas na Bacia de Campos. Mais cedo, a estatal informou que adotou medidas de contingência para assegurar a continuidade das operações e garantir o abastecimento do mercado.

Campos de produção terrestre da Bahia, unidades da Transpetro, da TBG, da PBio e do Terminal Aquaviário de Coari (AM) também registram adesão de trabalhadores, conforme a FUP.

A FUP sustenta que a greve conta com apoio de todas as centrais sindicais brasileiras, que criticam a proposta da Petrobras para o Acordo Coletivo de Trabalho (ACT), "considerada insuficiente diante dos lucros e dividendos da empresa". Os trabalhadores também cobram aumento real e preservação de direitos.

A Petrobras disse, por meio de nota, que está em processo de negociação do ACT desde o final de agosto deste ano e que segue empenhada em concluir a negociação com as entidades sindicais.