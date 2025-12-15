Entre recuo do IBC-Br e alta do dólar, taxas de juros curtas encerram o dia de lado

Em queda já pouco pronunciada com dados de atividade ligeiramente mais fracos do que o esperado e melhora das expectativas inflacionárias, os vencimentos curtos da curva a termo inverteram o sinal e passaram a andar de lado no meio da tarde, alinhados à virada de sinal do dólar à vista. O vértice de janeiro de 2027 registrou máximas intradia ao mesmo tempo em que a divisa americana atingia seu ápice no pregão. Agentes também afirmam que dúvidas sobre a continuidade de corte de juros pelo Federal Reserve (Fed) no ano que vem afetaram a dinâmica dos trechos mais correlacionados à política monetária. Por outro lado, os vértices intermediários e longos da curva seguiram em baixa, ainda devolvendo os efeitos do estresse causado após o anúncio da pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à presidência em 2026. Mas nesta segunda-feira, 15, o cenário político não pode ser considerado um grande fator de alívio aos DIs: o relator do projeto de lei (PL) da Dosimetria no Senado, Esperidião Amin (PP-SC), afirmou nesta segunda que a proposta, da forma como está, não teria suporte suficiente para ser aprovada na Casa. O projeto que beneficia condenados pela trama golpista é tido como moeda de troca para Flávio desistir da disputa presidencial, dando maior envergadura ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em uma sessão com liquidez reduzida e condutores tanto de baixa quanto de ascensão, o saldo final foi de perda de inclinação da curva a termo e variação discreta das taxas. Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 oscilou de 13,642% no ajuste anterior para 13,635%. O DI para janeiro de 2029 passou de 13,012% no ajuste precedente para 12,98%. O DI para janeiro de 2031 marcou 13,255%, de 13,296% no ajuste. Mesmo antes de o dólar passar a operar em alta, Gustavo Okuyama, head de renda fixa da Porto Asset, observa que os investidores ficaram atentos a declarações de dirigentes do Federal Reserve (Fed) que não chegaram a mudar apostas de continuidade de cortes no próximo ano, mas aumentaram incertezas sobre os próximos passos do banco central americano. Em publicação no seu LinkedIn, a presidente da distrital de Boston, Susan Collins, afirmou que ainda está preocupada com a persistência inflacionária nos EUA, depois de cinco anos de preços elevados no país. Segundo Collins, seria necessário maior clareza sobre o quadro de inflação antes de ajustar mais os juros. Já o presidente do Fed de Nova York, John Williams, afirmou que, por mais que o mercado de trabalho esteja "claramente arrefecendo", o desaquecimento é gradual. "A mensagem de Williams foi dura, de que riscos para o mercado de trabalho e atividade estão balanceados, e vimos reversão nos juros lá fora, o que foi acompanhado tanto pelo real quanto pelos DIs", disse Okuyama. Tiago Hansen, diretor de gestão e economista da Alphwave Capital, concorda que o gatilho para a leve piora na segunda etapa do pregão veio de fora. "O dólar ajudou nesse movimento, mas nosso entendimento é de algo externo. Os ativos de risco começaram a piorar globalmente a partir do meio do dia", apontou.