Bolsas da Ásia fecham em queda com perda de 2% em Seul após medidas tributárias

São Paulo, 16/12/2025 - As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira, diante de expectativas sobre os dados nos EUA e acompanhando a pressão nos futuros de Wall Street. O Kospi, referencial da Bolsa de Seul, computou baixa de 2% em meio a medidas tributárias no país

Em Seul, o Kospi caiu 2,2%, aos 3.999,13 pontos. O gabinete de governo aprovou na terça-feira um projeto de lei que aumenta as taxas de imposto sobre o rendimento das empresas em um ponto porcentual em todas as faixas de rendimento tributável a partir do próximo ano.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 1,6%, a 49.383,29 pontos, em meio à expectativas para a reunião de política monetária do Banco do Japão. O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) composto do Japão caiu para 51,5 em dezembro, mas permaneceu acima do patamar neutro de 50.

Na China continental, o Xangai Composto caiu 1,1%, a 3.824.81 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou perda de 1,5%, aos 2.417,61 pontos. Apesar do reconhecimento de Pequim de que esforços devem ser feitos para impulsionar a demanda interna, os investidores têm observado atentamente sinais de apoio político por parte das autoridades chinesas, embora a maioria considere pouco provável uma resposta contundente no curto prazo.