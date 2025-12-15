Fitch: perspectiva global de mineração é 'neutra' em 2026 em meio à demanda resiliente

Além disso, um dólar mais fraco também apoia o desempenho das commodities, sustentando uma perspectiva "neutra" para o setor global de mineração em 2026, diz a Fitch em um novo relatório publicado nesta segunda-feira, 15.

A Fitch Ratings espera que a demanda global por metais chave, que se mostrou notavelmente resiliente em 2025, seja adequadamente apoiada por políticas fiscais frouxas nas maiores economias e investimentos contínuos na transição energética.

"Os equilíbrios de mercado de médio prazo irão, em última análise, determinar os preços dos metais. Os mercados de cobre e alumínio permanecem apertados, enquanto o minério de ferro e o zinco estão se movendo para o excesso de oferta. O rali nos metais preciosos é improvável de durar a longo prazo", acrescenta a agência de classificação de risco.

A Fitch espera que a demanda por cobre e alumínio aumente de 2,0% a 2,5% em 2026, impulsionando os preços, com os dois mercados permanecendo bastante equilibrados. Há sinais de recuperação na manufatura na Europa e nos EUA, enquanto os índices de gerentes de compras permanecem em níveis neutros. A demanda mais fraca por matérias-primas para fabricação de aço e carvão térmico na China será em grande parte compensada pelo consumo incremental em outras regiões. Já níquel e lítio permanecerão em excesso de oferta em 2026. Os metais preciosos - ouro e prata - continuam a se beneficiar das tensões geopolíticas e da demanda por investimentos, adiciona.

A agência relembra que a demanda global por energia - ligada à melhoria dos padrões de vida, eletrificação e aplicações tecnológicas que consomem muita energia - apoia uma demanda maior por materiais básicos e de bateria.