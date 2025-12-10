Câmara aprova regras rígidas para devedor contumaz

O Projeto de Lei complementar considera devedor contumaz como aquele que acumula débitos de forma repetitiva e intencionais / Crédito: Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

O projeto de lei que estabelece regras mais rígidas para o devedor deliberado e cria programas para estimular contribuintes pessoa jurídica a seguirem normas tributárias em parceria com a Receita Federal foi aprovado pela Câmara dos Deputados e segue para sanção do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Por 436 votos a 2, o texto determina que a administração tributária deve priorizar soluções negociadas e, quando possível, coletivas, para conflitos entre Fisco e contribuintes.