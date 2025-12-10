Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

José Guimarães diz que dosimetria foi uma 'afronta à democracia'

José Guimarães: "o que acontece na Câmara, na calada da noite, é afronta direta à democracia"

Líder do governo na Câmara teceu críticas à votação do PL da Dosimetria
Durante a votação do PL da Dosimetria na Câmara dos Deputados, o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), afirmou na rede social X, nesta terça-feira, 9, que "o que acontece na Câmara dos Deputados, na calada da noite, é uma afronta direta à democracia e à memória do povo brasileiro".

O petista prosseguiu: "Pautar uma anistia para os golpistas do 8 de janeiro significa ignorar a gravidade de um ataque violento que destruiu patrimônio público e ameaçou a vida do presidente, do vice e de um ministro do Supremo Tribunal Federal".

O deputado acrescentou: "É uma vergonha nacional que tenta normalizar o inaceitável, fortalecer a impunidade e enfraquecer as instituições que protegem o Estado Democrático de Direito. Quem atentou contra o país precisa responder pelos crimes cometidos, não receber perdão em silêncio, longe dos olhos da população".

