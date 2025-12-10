José Guimarães diz que dosimetria foi uma 'afronta à democracia'

Durante a votação do PL da Dosimetria na Câmara dos Deputados, o líder do governo, José Guimarães (PT-CE), afirmou na rede social X, nesta terça-feira, 9, que "o que acontece na Câmara dos Deputados, na calada da noite, é uma afronta direta à democracia e à memória do povo brasileiro".

O petista prosseguiu: "Pautar uma anistia para os golpistas do 8 de janeiro significa ignorar a gravidade de um ataque violento que destruiu patrimônio público e ameaçou a vida do presidente, do vice e de um ministro do Supremo Tribunal Federal".