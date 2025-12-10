China: CPI anual acelera a 0,7% em novembro, mas fica abaixo do esperado

O índice de preços ao consumidor (CPI, pela sigla em inglês) da China subiu 0,7% em novembro ante igual mês do ano passado, ganhando força significativa depois de avançar 0,2% na comparação anual de outubro, segundo dados do NBS, como é conhecido o escritório de estatísticas do país. O resultado de novembro, porém, ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas consultados pela FactSet, que previam ganho anual de 0,8%.

Já o índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) chinês teve queda anual de 2,2% em novembro, ligeiramente maior do que o declínio de 2,1% visto em outubro. O consenso da FactSet para novembro era de recuo mais contido, de 1,9%.