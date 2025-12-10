Bolsas da Ásia fecham sem direção única e Vanke dispara em meio a esforço para evitar default

O índice Hang Seng, principal referencial de Hong Kong, terminou o pregão em alta de 0,4%, a 25.540,78 pontos. A Vanke subiu 13% em meio aos esforços da empresa de desenvolvimento imobiliário para conseguir que credores autorizem uma prorrogação do pagamento de seu título onshore de 2 bilhões de yuans com vencimento em 15 de dezembro de 2025. Uma assembleia para votação da proposta estava em andamento e o período de votação se estende até o final da sexta-feira, horário de Hong Kong, segundo relatos da imprensa internacional.

As bolsas asiáticas fecharam sem sintonia nesta quarta-feira (10) e com variações limitadas diante das expectativas sobre a decisão do Federal Reserve nos Estados Unidos hoje. As ações da Vanke dispararam.

As ações da Shanghai Bao Pharmaceuticals dispararam 139% na estreia em Hong Kong após oferta pública inicial (IPO).

No mercado continental na China, o Xangai Composto caiu 0,2%, a 3.900.50 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto computou alta de 0,3%, a 2.492,37 pontos. Dados na China mostraram aceleração dos preços ao consumidor mais branda do que a esperada, enquanto os preços no atacado tiveram queda mais acentuada do que a prevista. A sobrecapacidade na economia chinesa provavelmente persistirá, mantendo um quadro de deflação em 2026 e 2027, afirma o economista Zichun Huang, da Capital Economics.

Em Tóquio, o índice Nikkei fechou em baixa de 0,1%, aos 50.602,80 pontos. Os negócios se desenrolaram em meio à tensão entre Tóquio e Pequim. Bombardeiros russos e chineses sobrevoaram as proximidades do Japão e da Coreia do Sul em uma patrulha conjunta na terça-feira, que Tóquio descreveu como uma demonstração de força, segundo o The Wall Street Journal.

Em Seul, o índice de referência Kospi caiu 0,2%, terminando aos 4.135,00 pontos. Em Taiwan, o índice Taiex ganhou 0,8%, a 28.400,73 pontos.