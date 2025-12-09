Espero assinar mais acordos comerciais em breve, diz Jamieson Greer

Em testemunho perante o Comitê de Apropriações do Senado, Greer justificou a escalada tarifária com a China afirmando que os controles de exportação chineses de terras raras ameaçavam toda a cadeia de produção americana.

O Representante de Comércio dos EUA, Jamieson Greer, afirmou nesta terça-feira, 09, que espera assinar mais acordos comerciais nas próximas semanas, mas que não há possibilidade de do governo zerar tarifas sobre qualquer país no mundo.

"Por muitos anos ficamos dependentes deles. Agora estamos buscando alternativas para fortalecer nossas indústrias, mas queremos manter boas relações econômicas com a China", comentou ele sobre a possibilidade de uma aproximação com o país asiático ser perigosa.

Ele ainda postulou que está ciente do superávit da China e que o governo está estudando como tornar o comércio dos EUA mais efetivo. "Nosso déficit já caiu contra a China com novas políticas comerciais", acrescentou.

Questionado se o presidente dos EUA, Donald Trump, apoiará tarifas massivas sobre a China se país continuar a comprar petróleo russo, Greer enfatizou que o assunto terá que ser discutido internamente e que a decisão passará pelo Senado.