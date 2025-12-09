Conselho da Tenda aprova Programa de Recompra de até 2 milhões de ações ordinárias
O Conselho de Administração da Tenda aprovou programa de recompra de até 2 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal em circulação, para posterior cumprimento de obrigações assumidas perante os beneficiários do Programa de Incentivo de Longo Prazo com Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 2018.
Segundo a companhia, há atualmente 122.578.152 ações ordinárias de emissão da Tenda em circulação.
A Tenda mantém também contratados quatro instrumentos de derivativos referenciados em 6.928.356 ações junto aos bancos Santander e Bradesco.
O Conselho entende que a aquisição de ações não acarretará qualquer prejuízo ao cumprimento das obrigações assumidas pela Tenda, tampouco comprometerá o pagamento de dividendos obrigatórios, em virtude da situação de liquidez e geração de caixa da companhia.