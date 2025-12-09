Conselho da Tenda aprova Programa de Recompra de até 2 milhões de ações ordinárias

O Conselho de Administração da Tenda aprovou programa de recompra de até 2 milhões de ações ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal em circulação, para posterior cumprimento de obrigações assumidas perante os beneficiários do Programa de Incentivo de Longo Prazo com Ações aprovado em Assembleia Geral Extraordinária (AGE) em 2018.

Segundo a companhia, há atualmente 122.578.152 ações ordinárias de emissão da Tenda em circulação.