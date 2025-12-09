Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Aneel aprova consulta pública sobre aplicação automática da Tarifa Branca para baixa tensão

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Tipo Notícia

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) decidiu nesta terça-feira, 09, instaurar consulta pública para discutir a aplicação automática da chamada Tarifa Horária ou Tarifa Branca para os consumidores de baixa tensão, incluindo o grupo residencial, rural, comercial, industrial e outros com consumo mensal igual ou superior a 1 MWh (Megawatt-hora).

Essa modalidade tarifária funciona com valores diferentes da tarifa em função da hora e do dia da semana. Nos dias úteis, o valor da Tarifa Branca varia, de acordo com cada área de concessão, em três postos: ponta, intermediário e fora ponta. Nos finais de semana e feriados nacionais todas as horas são consideradas fora ponta, mais barato.

A consulta pública ficará aberta de 10 de dezembro de 2025 a 9 de março de 2026. Foi determinado ainda que a consulta avalie a aplicabilidade e os impactos da proposta de migração automática para a Tarifa Branca para os consumidores que possuem Micro e Minigeração Distribuída (MMGD).

