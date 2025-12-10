Canadá: embaixadora dos EUA deixa cargo antes de revisão do acordo comercial
A embaixadora do Canadá nos Estados Unidos, Kirsten Hillman, anunciou que vai deixar o cargo no próximo ano, antes da revisão do acordo de livre comércio entre os dois países, prevista para 2026.
Hillman afirmou que este é o momento certo para a nomeação de alguém que conduzirá as negociações do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).
No posto desde 2019, ela foi a primeira mulher a representar o Canadá em Washington e teve papel central nas negociações comerciais durante o primeiro mandato do presidente dos EUA, Donald Trump. O primeiro-ministro canadense, Mark Carney, afirmou que Hillman "preparou as bases para o Canadá na próxima revisão" do acordo. Fonte: Associated Press.
