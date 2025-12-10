Canadá: embaixadora dos EUA deixa cargo antes de revisão do acordo comercial

A embaixadora do Canadá nos Estados Unidos, Kirsten Hillman, anunciou que vai deixar o cargo no próximo ano, antes da revisão do acordo de livre comércio entre os dois países, prevista para 2026.

Hillman afirmou que este é o momento certo para a nomeação de alguém que conduzirá as negociações do Acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA).