São Paulo, 10/12/2025 - As bolsas europeias têm rumos distintos, com as praças continentais em queda e Londres em alta, com ajuda dos ganhos de ações das mineradoras diante do avanço de metais preciosos e industriais. Mercados fazem a contagem regressiva para a decisão de política monetária do Federal Reserve nesta quarta-feira nos Estados Unidos.

Por volta das 7h28 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 estava em baixa de 0,12%, aos 577,09 pontos. No mesmo horário, a Bolsa de Frankfurt cedia 0,52%. Londres ganhava 0,14% e Paris perdia 0,36%. O mercado de Milão recuava 0,53% e Lisboa apontava queda de 0,25%. Madri recuava 0,09%.

Em Londres, as ações da Fresnillo subiam 1% no horário acima após os contratos futuros da prata renovaram máxima histórica nesta quarta-feira, ao ultrapassarem a marca de US$ 62 por onça-troy, depois de saltarem cerca de 5% ontem. A Antofagasta ganhava 1,2% e a Anglo American subia 1,03%.

O Barclays cedia 0,5%. O banco se tornou o quinto investidor bancário global da empresa United Fintech.

Negociada em Frankfurt, a ação da Thyssenkrupp cedia 0,4% mesmo após o conglomerado industrial registrar lucro líquido no quarto trimestre, mas afirmar que continua prevendo condições de mercado desafiadoras, enquanto trabalha para reduzir custos e reestruturar suas operações.