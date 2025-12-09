Relator na Aneel pede a não renovação da Enel no Ceará, mas votação é adiada

Relator alegou descumprimento do critério de eficiência de continuidade do fornecimento de energia / Crédito: FCO FONTENELE

O diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Fernando Mosna, relator do processo da renovação da concessão da Enel no Ceará, votou pela não recomendação de antecipação da prorrogação do contrato ao Ministério de Minas e Energia (MME) em razão do descumprimento do critério de eficiência de continuidade do fornecimento de energia. A votação no colegiado, no entanto, foi interrompida após pedido de vistas do diretor Gentil Nogueira. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Segundo o relator, a distribuidora ao descumprir o critério de eficiência de continuidade do fornecimento não atendeu às exigências previstas em decreto do governo que estabelece as diretrizes para a renovação.

A distribuidora, por sua vez, afirma que tem cumprido integralmente todas as ações e indicadores previstos, com acompanhamento regular do Ministério. “Dessa forma, a empresa atende integralmente aos requisitos estabelecidos no Decreto sobre a prorrogação antecipada”, destaca. Calcanhar de Aquiles: continuidade do serviço A legislação exige que o serviço adequado seja comprovado, entre outros fatores, pela eficiência na continuidade do fornecimento, mensurada pelos indicadores coletivos de frequência (FEC) e duração (DEC) das interrupções. O não atendimento do critério de continuidade por três anos consecutivos dentro da janela de análise de cinco anos (2020 a 2024) caracteriza o descumprimento da prestação do serviço adequado. A análise técnica da Aneel (Nota Técnica Conjunta nº 32/2025) demonstrou que a Enel Ceará descumpriu os limites do indicador DEC Global por três anos consecutivos (2020, 2021 e 2022), o que motivou a conclusão inicial de que a concessionária não estava apta a celebrar o Quinto Termo Aditivo para a prorrogação. Em contraste, a Enel-CE cumpriu os requisitos de gestão econômico-financeira para o período 2021 a 2024.

Desde 2023, segundo a companhia, a DEC atinge um patamar melhor do que a meta regulatória. “Nos últimos cinco anos, o indicador apresentou uma queda acumulada de 49%”, diz a nota da Enel-CE. Plano de Resultados e a Intervenção do MME Em resposta à falha na continuidade, a Enel Ceará apresentou um Plano de Resultados ao MME em março de 2025, detalhando ações e investimentos para atingir os limites regulatórios de continuidade do fornecimento até 2025. A apresentação de tal plano é uma faculdade prevista no Decreto nº 12.068/2024 (Art. 11, inciso II) para concessionárias que não atendem ao critério de continuidade, visando a antecipação dos efeitos da prorrogação.

Em outubro de 2025, o MME aprovou o Plano de Resultados, entendendo que ele cumpriu o Artigo 11, permitindo, por critério do Poder Concedente, a antecipação dos efeitos da prorrogação. Contudo, a Aneel, em seu papel técnico, manteve a não recomendação da antecipação com base no histórico de descumprimento do Art. 2º do Decreto. Debate da Amplitude Regulatória O voto do relator reiterou o posicionamento defendido em seu pedido de vista anterior (no processo de renovação da EDP Espírito Santo), que exige uma avaliação mais abrangente do "serviço adequado" (Art. 6º da Lei nº 8.987/1995). O diretor argumenta que os critérios do Decreto 12.068/2024 são mínimos e devem ser complementados por indicadores que reflitam a percepção do usuário. Nesta análise complementar, a Enel Ceará foi submetida a quatro critérios adicionais, cumprindo três deles (DEC com expurgos, média do Índice Aneel de Satisfação do Consumidor – IASC acima de 50, e percentual de obras atrasadas abaixo da média Brasil). No entanto, a concessionária não cumpriu o critério de Tempo Médio de Atendimento a Demandas Emergenciais (TMAE), ficando acima da média das distribuidoras que solicitaram renovação.