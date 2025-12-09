Four Seasons, o hotel de Bill Gates, chegará ao Rio em 2029 com investimento de R$ 600 milhões

O Four Seasons, rede de hotéis de alto padrão controlada por Bill Gates, chegará ao Rio de Janeiro em 2029 com investimento de R$ 600 milhões. A rede chegará ao País por meio da gestora de investimentos Catuaí Asset, que comprou o antigo Hotel Marina Palace, no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro. O local será reformado, com renovação completa da fachada e das áreas internas. Quando estiver funcionando, a expectativa da gestora é de que o hotel gere 180 empregos diretos.

O Hotel Marina Palace foi desativado em 2017, após cerca de 35 anos de funcionamento na capital fluminense. Após a reforma, segundo a gestora, todos os quartos terão vista para o mar e as áreas comuns terão piscina, spa, academia, bares e restaurantes, além de um rooftop. A rede hoteleira canadense já teve uma operação na cidade de São Paulo, mas foi fechada em 2020, ano que marcou o início da pandemia de covid-19 no País. A operação do hotel no Rio será liderada por Alfredo Khouri Jr., sócio-fundador da Catuaí Asset. Segundo o executivo, a operação do Four Seasons no Rio havia sido acordada previamente com a antiga proprietária do Hotel Marina Palace, a BHG - Brazil Hospitality Group.

A gestora investe recursos próprios e de investidores e, para a operação do hotel, estruturou um fundo de investimento em participações (FIP) com duração de oito anos. Khouri Jr. explica que o investimento foi feito agora por uma oportunidade de preço do ativo e que, do capital do R$ 600 milhões, R$ 400 milhões serão destinados às obras de modernização do hotel. O montante será composto por 55% vindo de investimentos e 45% em dívida em bancos que vão financiar a revitalização. "Temos condições de atuar com o (preço de diária) que o mercado cobra hoje nesse mercado de ultra luxo no Rio, corrigido pela inflação. Para ter um negócio rentável, não precisamos ser mais caros do que os nossos concorrentes", diz Khouri Jr. Para efeito de comparação, uma diária no Hotel Fasano, no Rio, custa a partir de R$ 4,6 mil.

Segundo o executivo, o Rio tem baixa oferta de hotéis para o consumidor de alta renda, sendo o Fasano um dos únicos concorrentes para o negócio do Four Seasons. O Fasano tem 90 quartos, e o novo hotel terá 118. Em nota, o prefeito do Rio Eduardo Paes afirma que o hotel terá uma das melhores vistas da cidade e que o investimento mostra a vocação do município ao turismo e negócios. "A chegada da Four Seasons celebra nossa capacidade de atrair grandes investimentos globais. É motivo de orgulho ver a maior rede de hotéis de luxo do mundo escolher o Rio, mais especificamente o Leblon, como local de seu retorno ao país", diz Paes.