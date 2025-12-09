Prisão de dono do Banco Master é defendida por 94% dos brasileiros, aponta AtlasIntel

Empresário Daniel Vorcaro é dono do Banco Master. Ele ficou preso entre os dias 17 e 29 de novembro / Crédito: Divulgação/Banco Master

Uma pesquisa da AtlasIntel apontou que para 85,8% da população brasileira o caso da liquidação do Banco Master é “muito grave”, enquanto para outros 10,9% consideram a situação “grave”. A pesquisa ouviu tanto a população em geral quanto clientes do Banco Master. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Entre os clientes do Banco Master, a pesquisa revela que o relacionamento direto foi de apenas 1,5%, enquanto 90,4% chegou ao banco via corretoras. Entre as plataformas utilizadas, as três primeiras foram as seguintes: XP Investimentos, com 58,1% dos investidores.

O BTG Pactual, com 12,6%.

A NuInvest, com 11,6%

A pesquisa também mostra que 73% dos respondentes da população geral afirmam que investir em bancos menores com rendimentos muito elevados é "um risco elevado". Além disso, a percepção de que o risco era conhecido reflete na opinião sobre o ressarcimento pelo Fundo Garantidor de Créditos (FGC), mostrando uma divisão na opinião pública. Quando questionados sobre quem investiu acima do limite garantido (R$ 250 mil):