Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Trump diz que já tem "boa ideia" de quem será presidente do Fed, mas realizará mais entrevistas

Trump diz que já tem "boa ideia" de quem será presidente do Fed, mas realizará mais entrevistas

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 09, que já tem uma "boa ideia" de quem ele quer para presidir o Federal Reserve (Fed) em 2026, mas confirmou que sua administração realizará mais algumas entrevistas para o cargo.

"Estarei me reunindo com algumas pessoas para o cargo de presidente do Fed", disse ele a repórteres a bordo do Air Force One.

Mais cedo, o Financial Times informou que Trump e o secretário do Tesouro, Scott Bessent, se encontrarão com o ex-governador do Fed, Kevin Warsh, nesta quarta-feira, 10. Outros dois candidatos serão selecionados da lista de finalistas, que inclui os diretores do Fed Christopher Waller e Michelle Bowman e Rick Rieder, da BlackRock.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar