Trump diz que já tem "boa ideia" de quem será presidente do Fed, mas realizará mais entrevistas

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 09, que já tem uma "boa ideia" de quem ele quer para presidir o Federal Reserve (Fed) em 2026, mas confirmou que sua administração realizará mais algumas entrevistas para o cargo.

"Estarei me reunindo com algumas pessoas para o cargo de presidente do Fed", disse ele a repórteres a bordo do Air Force One.