Nordeste quer liderar economia verde com powershoring

Nordeste quer liderar economia verde com powershoringBNB e BNDES lideram ações de financiamento e infraestrutura para aproximar indústrias das fontes renováveis. Transnordestina é vista como peça estratégica nessa integração
O Nordeste quer transformar sua força em energia limpa em uma nova estratégia de desenvolvimento econômico. Bancos públicos e governos estaduais discutem formas de usar o potencial eólico e solar da região como base para atrair indústrias e cadeias produtivas — movimento conhecido como powershoring, que propõe instalar fábricas próximas às fontes de energia renovável.
O tema foi destaque de um seminário realizado nesta semana na sede do Banco do Nordeste (BNB), em Fortaleza, que reuniu representantes do BNDES, do Consórcio Nordeste e de governos estaduais. No encontro, as instituições detalharam os eixos que devem sustentar essa transição: novas linhas de transmissão, sistemas de armazenamento, logística integrada e diversificação das fontes de financiamento.
Banco do Nordeste mira transmissão e armazenamento de energia
Diretor de Planejamento do BNB, Aldemir Freire afirmou que o banco, principal agente financeiro do setor de energias renováveis na região, agora amplia o foco além da geração de energia solar e eólica. “Estamos concentrando esforços em três frentes: transmissão, armazenamento e biocombustíveis”, disse.
Para ele, a prioridade imediata é fortalecer a rede elétrica, com novas linhas e subestações entre os estados, para garantir o escoamento da energia produzida no Nordeste.
A segunda aposta é no armazenamento: sistemas próximos aos parques eólicos e solares que permitam guardar o excedente gerado durante o dia para uso à noite.
A terceira frente envolve os biocombustíveis, como etanol de cana e de milho e biogás, vistos como alternativas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.
De 2018 até agora, o BNB já financiou cerca de R$ 43 bilhões em projetos de energia elétrica, uma média anual de R$ 7 a R$ 8 bilhões. Ao somar os investimentos em infraestrutura, como logística e saneamento, o volume chega a R$ 13 bilhões por ano.
Freire explicou que, além do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o banco busca novas fontes de recursos junto a instituições como BNDES, Finep, BID, Banco Mundial e Agência Francesa de Desenvolvimento.
Financiamento internacional reforça rede de transmissão
Essa diversificação já começa a se materializar. O BNB anunciou recentemente um novo aporte de US$ 67 milhões para financiar projetos de transmissão e distribuição de energias renováveis, em parceria com organismos internacionais. A operação amplia a capacidade de escoamento da energia limpa gerada na região e fortalece a infraestrutura de integração com o restante do País.
Energia limpa como base para reindustrialização
O BNDES, maior financiador de energias renováveis do mundo, segundo Leonardo Pereira, head da Plataforma BIP do banco, também enxerga no powershoring uma oportunidade para reindustrializar o Nordeste com base na sustentabilidade.
“O Nordeste já está credenciado para ocupar esse papel global. É aqui que a energia limpa está sendo gerada”, afirmou Leonardo.
Ele destacou que o conceito depende de duas condições básicas: infraestrutura energética e logística. Isso inclui não apenas mais linhas de transmissão, mas também rodovias, ferrovias e portos capazes de escoar produtos verdes e reduzir custos de transporte.
Para Pereira, o desafio é financeiro: equilibrar a rentabilidade esperada pelas empresas e o risco assumido pelo mercado. Ele defende instrumentos econômicos que estimulem a demanda por produtos sustentáveis e tornem os investimentos industriais mais atrativos.
Transnordestina entra no mapa da nova economia verde
O Banco do Nordeste projeta impactos significativos da Transnordestina na economia regional, promovendo a integração de cadeias produtivas e o surgimento de novos polos industriais e logísticos no semiárido.
Freire acredita que a operação da linha — que ligará o interior do Piauí e do Ceará aos portos de Pecém e Suape — deve impulsionar o agronegócio e facilitar o transporte de grãos e biocombustíveis.
Além disso, a ferrovia pode atrair indústrias de insumos agrícolas, fertilizantes verdes e mineração, especialmente se acompanhada de investimentos em terminais logísticos e pátios de transbordo.
O governador do Piauí, Rafael Fonteles, afirmou que o prazo de conclusão previsto para 2027 deve ser mantido. Segundo ele, o trecho ligando o Sudeste piauiense ao Porto do Pecém será determinante para o escoamento da produção mineral do estado.
“Será um impacto enorme, principalmente na região Sudeste, que tem grande potencial mineral e ficará conectada a um grande centro consumidor”, disse o governador.
O Piauí também estuda a criação de portos secos em cidades como Paulistana, Curral Novo e Eliseu Martins, e mantém programas de parques empresariais para atrair indústrias ao entorno da ferrovia.
A ferrovia também deve incentivar a criação de portos secos e zonas de transbordo em municípios estratégicos, com estados como Ceará e Piauí já estudando iniciativas nesse sentido. Além disso, o banco reforça sua atuação em infraestrutura e energia, incluindo o aporte de US$ 67 milhões para projetos de transmissão e distribuição de energias renováveis, conforme publicado por O POVO.
BNB vê desaceleração controlada, mas sem risco de recessão
Na avaliação do economista-chefe do BNB, Rogério Sobreira, a economia brasileira passa por uma “desaceleração controlada”, mas sem perspectiva de recessão — especialmente no Nordeste.
“O consumo das famílias sustenta mais a atividade aqui do que no Sudeste, onde o investimento tem peso maior”, explicou.
Sobreira reconheceu que o aumento do custo da energia preocupa o setor produtivo, mas afirmou que as linhas de crédito do banco ajudam a reduzir o impacto sobre a competitividade. Ele também vê no hidrogênio verde uma fronteira tecnológica promissora, capaz de atrair novas indústrias e diversificar a economia regional.
Desafios e próximos passos
Os especialistas apontam três pontos decisivos para que o power shoring se consolide:
- Expandir a transmissão para garantir o escoamento da energia limpa;
- Estruturar o financiamento, combinando recursos públicos e privados;
- Integrar a logística, com ferrovias, portos e terminais conectando os polos de produção.
Enquanto o BNB se movimenta para ampliar crédito e captar recursos externos, o BNDES reforça o papel de articulador na agenda de reindustrialização sustentável. A expectativa é que o avanço da infraestrutura e a queda gradual do custo de capital transformem o Nordeste em um polo de produção e exportação de energia limpa e bens industriais verdes nos próximos anos.
Inovação na Indústria | O POVO Tecnologia
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado