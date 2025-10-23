Nordeste quer liderar economia verde com powershoring

Diretor de Ativos de Terceiros do BNB, Antônio Jorge Pontes, governador do Piauí, Rafael Fonteles, diretor de Planejamento do BNB, Aldemir Freire e diretor de Controle e Risco do BNB, Leonardo Cruz / Crédito: Fernando Cavalcante

O Nordeste quer transformar sua força em energia limpa em uma nova estratégia de desenvolvimento econômico. Bancos públicos e governos estaduais discutem formas de usar o potencial eólico e solar da região como base para atrair indústrias e cadeias produtivas — movimento conhecido como powershoring, que propõe instalar fábricas próximas às fontes de energia renovável.

O tema foi destaque de um seminário realizado nesta semana na sede do Banco do Nordeste (BNB), em Fortaleza, que reuniu representantes do BNDES, do Consórcio Nordeste e de governos estaduais. No encontro, as instituições detalharam os eixos que devem sustentar essa transição: novas linhas de transmissão, sistemas de armazenamento, logística integrada e diversificação das fontes de financiamento.

Banco do Nordeste mira transmissão e armazenamento de energia

Diretor de Planejamento do BNB, Aldemir Freire afirmou que o banco, principal agente financeiro do setor de energias renováveis na região, agora amplia o foco além da geração de energia solar e eólica. “Estamos concentrando esforços em três frentes: transmissão, armazenamento e biocombustíveis”, disse.

Para ele, a prioridade imediata é fortalecer a rede elétrica, com novas linhas e subestações entre os estados, para garantir o escoamento da energia produzida no Nordeste.

A segunda aposta é no armazenamento: sistemas próximos aos parques eólicos e solares que permitam guardar o excedente gerado durante o dia para uso à noite.

A terceira frente envolve os biocombustíveis, como etanol de cana e de milho e biogás, vistos como alternativas para reduzir a dependência de combustíveis fósseis.

De 2018 até agora, o BNB já financiou cerca de R$ 43 bilhões em projetos de energia elétrica, uma média anual de R$ 7 a R$ 8 bilhões. Ao somar os investimentos em infraestrutura, como logística e saneamento, o volume chega a R$ 13 bilhões por ano.

