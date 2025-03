Ceará tem potencial de se destacar na produção e exportação de biocombustíveis

O milho é uma das matérias-primas utilizadas para produção de biocombustíveis / Crédito: CNA/Wenderson Araujo/Trilux

Com a criação de um Grupo de Trabalho (GT) para estudar a diversificação de matérias-primas para biocombustíveis, o Ceará tem potencial para se tornar um dos principais polos de produção e exportação de produto no Brasil, devido a suas condições climáticas e territoriais favoráveis. A proposta é do Conselho Nacional de Política Energética (CNPE) e determina a inclusão de agricultores familiares e pequenos produtores no setor. A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Para o consultor internacional em biocombustíveis, Expedito Parente Júnior, a tendência do Estado é priorizar culturas mais adequadas ao clima semiárido. Além disso, há a expansão do biogás e do biometano, que resultaria na interiorização do gás e poderia beneficiar diretamente a indústria local.

“Ao ofertar matérias-primas, certamente o estado atrairá investimentos na produção, já que a produção tende a se concentrar próxima da matéria-prima. A integração com o Porto do Pecém também permitirá que o Ceará se torne um corredor de exportação.” Nesse sentido, reforça que é o porto mais próximo do principal mercado comprador de biocombustíveis, o europeu, que está mais interessado em iniciativas sustentáveis. Também explica que os critérios de sustentabilidade impostos pelo velho continente, exigem não somente matérias-primas não convencionais, mas também técnicas de produção inovadoras e mais sustentáveis.

“Entre os desafios observados e que permanecem, o primeiro é a infraestrutura e logística para essas matérias-primas em menor escala. Não é fácil garantir economicidade na infraestrutura de transporte e armazenagem de matérias-primas com produção reduzida, especialmente em regiões que ainda são novas fronteiras agrícolas.” Outro desafio importante está na regulação e certificação. De acordo com Expedito Parente Júnior, é fundamental harmonizar as técnicas de produção dessas diferentes matérias-primas para garantir o atendimento aos critérios de sustentabilidade impostos pelos mercados, além da rastreabilidade, que se torna mais complexa à medida que a produção se descentraliza. “O financiamento e os incentivos fiscais para pequenos produtores e produtores emergentes também são essenciais. Além disso, o próprio mercado tende a ser cauteloso ao aceitar uma nova rota tecnológica ou matéria-prima, tornando a aceitação comercial um desafio relevante.”