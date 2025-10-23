BNDES já aprovou R$ 5,3 bi do Plano Brasil Soberano em socorro a empresas afetadas por tarifaço

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) informou nesta quinta-feira, 23, já ter aprovado R$ 5,3 bilhões em crédito do Plano Brasil Soberano para socorro a empresas afetadas pelo tarifaço do presidente norte-americano, Donald Trump.

O montante se refere a 371 operações, sendo R$ 2,86 bilhões na linha Capital de Giro, que destina recursos a gastos com despesas operacionais, outros R$ 2,39 bilhões na linha Giro Diversificação, que visa a busca de novos mercados para exportações, e R$ 52,46 milhões na linha Bens de Capital.