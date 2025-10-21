Ceará lidera crescimento do turismo no Nordeste pelo 3º mês consecutivo

O crescimento do turismo do Ceará foi o maior do Nordeste em agosto / Crédito: Fco Fontenele

O Ceará liderou o crescimento das atividades turísticas em agosto, crescendo 8,7% naquele mês, e obtendo a liderança na região Nordeste pelo terceiro mês consecutivo, na comparação com agosto do ano passado. O crescimento do estado também superou as médias do Nordeste, que cresceu 5,6%, e do Brasil, que teve avanço de 4,6%.