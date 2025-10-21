Ceará lidera crescimento do turismo no Nordeste pelo 3º mês consecutivo

Ceará lidera crescimento do turismo no Nordeste pelo 3º mês consecutivoO estado avançou 8,7% em agosto, superando as médias do Nordeste, que cresceu 5,6%, e do Brasil, que teve avanço de 4,6%
O Ceará liderou o crescimento das atividades turísticas em agosto, crescendo 8,7% naquele mês, e obtendo a liderança na região Nordeste pelo terceiro mês consecutivo, na comparação com agosto do ano passado.
O crescimento do estado também superou as médias do Nordeste, que cresceu 5,6%, e do Brasil, que teve avanço de 4,6%.
Os dados são da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Na comparação com julho, o Ceará avançou 0,9%, ligeiramente acima do resultado nacional, que foi de 0,8%
Nos últimos 12 meses, o Estado também acumula alta de 8,7%, também acima das médias regional, que cresceu 5,6% no período, e nacional, que acumulou alta de 6,5% no período analisado.
De acordo com a Secretaria do Turismo do Ceará, "os números confirmam o ritmo consistente de expansão do setor turístico cearense, impulsionado por políticas públicas de fortalecimento da conectividade aérea, investimentos em infraestrutura, promoção de eventos e valorização dos destinos locais".
“É muito gratificante ver o Ceará mantendo essa constância de crescimento. Isso mostra que o trabalho tem sido bem direcionado, do diálogo com o trade à atração de novos voos, que ampliam nossas conexões e fortalecem o turismo”, destacou o secretário do Turismo do Ceará, Eduardo Bismarck.
O Índice de Volume das Atividades Turísticas, calculado pelo IBGE por meio da Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), mede a variação na quantidade de serviços turísticos prestados no Brasil, considerando os seguintes segmentos:
• Transporte aéreo e rodoviário de passageiros;
• Serviços de hospedagem (hotéis, pousadas e resorts);
• Agências de viagens e operadoras de turismo;
• Serviços culturais, esportivos e de lazer;
• Aluguel de veículos voltados ao turismo.