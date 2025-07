Nova fronteira de terras raras e urânio é identificada na fronteira entre Ceará e Piauí

Levantamento revela 39 ocorrências com altos teores de fósforo, urânio e elementos estratégicos no Piauí e Ceará, e coloca a Bacia do Parnaíba no radar da mineração global

A Bacia do Parnaíba, no Nordeste do Brasil, entrou no foco da mineração estratégica após a identificação de 39 novas ocorrências minerais na sua borda oriental. O levantamento, realizado pelo Serviço Geológico do Brasil (SGB), apontou altos teores de fósforo, urânio e elementos terras raras (ETRs) em áreas dos estados do Piauí e Ceará, recursos considerados essenciais para o desenvolvimento de tecnologias ligadas à transição energética e à eletrônica moderna.



Os dados fazem parte do Informe Técnico nº 27, publicado em junho de 2025, que apresenta os resultados do Projeto Geologia e Potencial Mineral da Borda Oriental da Bacia do Parnaíba. A pesquisa teve como foco as formações geológicas Itaim, Pimenteira e Longá, do período Devoniano. Nessas unidades foram encontradas concreções fosfáticas e arenitos com concentrações relevantes de minerais estratégicos.