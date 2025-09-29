BNDES aprova R$ 47 mi para empresas do CE no Brasil Soberano

Segundo o BNDES, no Estado, desde o dia 18 de setembro, foram protocolados 10 pedidos que totalizam R$ 92 milhões / Crédito: Fernando Frazão/Agência Brasil

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou R$ 47 milhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano para o Ceará, na linha Capital de Giro. O programa visa apoiar as empresas afetadas pelo tarifaço imposto pelo governo dos Estados Unidos. Segundo o BNDES, “no Estado, desde o dia 18 de setembro, foram protocolados 10 pedidos que totalizam R$ 92 milhões. Do total protocolado, estão em análise R$ 45 milhões na linha Capital de Giro Diversificação”.

Leia mais Empresas afetadas por tarifaço podem pedir crédito do Brasil Soberano

Governo divulga lista de produtos prioritários do Brasil Soberano Sobre o assunto Empresas afetadas por tarifaço podem pedir crédito do Brasil Soberano

Governo divulga lista de produtos prioritários do Brasil Soberano Nacionalmente, o banco já aprovou R$ 2,1 bilhões em crédito com recursos do Plano Brasil Soberano. “Ao todo, foram realizadas 153 operações, sendo R$ 1,96 bilhão na linha Capital de Giro (gastos com despesas operacionais) e R$ 160,8 milhões na linha Giro Diversificação (busca de novos mercados)”, afirmou o BNDES em comunicado oficial. “Desde a abertura do protocolo, no dia 18 de setembro, 213 pedidos de crédito foram protocolados no Banco, totalizando R$ 4,76 bilhões. Do total protocolado, estão em análise R$ 200 milhões na linha Capital de Giro e R$ 2,4 bilhões na linha Giro Diversificação”, detalhou a nota. “Desde o dia 18 de setembro, 3.702 empresas consultaram a elegibilidade no site do BNDES, sendo 1.444 elegíveis, com impacto das tarifas a partir de 5% no faturamento bruto”, prossegue o banco no informe,