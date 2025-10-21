Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

1ª operação Transnordestina inicia dia 24, entre PI e CE

Primeira operação da ferrovia Transnordestina inicia dia 24, entre PI e CE

Trasporte de cargas inicia com teste partindo de cidades Bela Vista, no Piauí, até Iguatu, no Ceará. Os vagões serão abastecidos com uma carga de milho
O início do transporte de cargas da ferrovia Transnordestina está marcado para a próxima sexta-feira, 24. A locomotiva partirá de Bela Vista, no Piauí, com chegada prevista em Iguatu, no Ceará.

O movimento marca o início das operações da ferrovia após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Agora, inicia-se a etapa de transporte comissionado.

Os vagões serão abastecidos com uma carga de milho. A partida, no Piauí, deve contar com os governadores dos respectivos estados, o piauiense Rafael Fonteles (PT) e o cearense Elmano de Freitas (PT).

Segundo a Transnordestina Logística (TLSA), administradora da ferrovia, a operação inicial terá 585 km de extensão, com previsão de que o trem faça o percurso em aproximadamente 20 horas.

A operação de carregamento do trem será realizada em um ponto próximo ao local onde continua sendo construído o Terminal Intermodal de Cargas do Piauí (Tipi), terminal próprio da TLSA.

No Ceará, o ponto de descarga fica próximo do espaço onde está sendo construído o Terminal Logístico de Iguatu, estrutura de propriedade de empresários da região.

A operação de transporte comissionado ocorre de maneira inicial enquanto o restante da extensão da obra não é concluída. Ao todo, a Transnordestina terá 1.206 km de extensão.

O orçamento atual do projeto é de R$ 15 bilhões, dos quais mais de R$ 7 bilhões já foram investidos.

A fase 1 tem 78% de avanço físico, incluindo 676 km de linha principal já concluídas, outros 280 km em obras - divididas em seis lotes.

Em relação ao andamento dos trabalhos, os lotes 4 e 5 estão em processo de execução de trilhos, dormentes e brita, num espaço de 108 km. Já os lotes 6, 7, 8 e 11 estão em obras de infraestrutura, com extensão de 178 km.

Conforme a TLSA, mais de 4 mil trabalhadores diretos estão envolvidos nas obras. A previsão é de que a Fase 1 será finalizada até 2027, possibilitando a conexão do Piauí com o Porto do Pecém.

A Fase 2, com extensão de 151 km no estado do Piauí, terá as obras iniciadas no primeiro semestre de 2026 e conclusão prevista para 2028, um ano e meio antes do previsto em cronograma, afirma a TLSA.

Dentre desse cronograma de obras, também é projetado para 2025 o início da construção do TUP Nelog (Terminal de Uso Privado) no Pecém, estrutura para armazenamento e escoamento de produtos para exportação e importação. Outra estrutura logística é o Terminal Multimodal e Multipropósito de Cargas José Dias de Macêdo, que tem projeto de se tornar porto seco com área industrial em seu entorno. O projeto é liderado pela Value Global Group, com aporte de R$ 1 bilhão.

Transnordestina como espinha dorsal para economia da Região

A influência da Ferrovia Transnordestina foi alvo de estudos publicados em série de reportagens no O POVO, em janeiro passado.

Conforme os dados, em um raio de 300 quilômetros ao redor do curso dos trilhos lança impacto positivo direto sobre 47,9% da população da Região, onde são gerados 40,9% do Produto Interno Bruto (PIB) nordestino e se projeta como a espinha dorsal da economia do Nordeste.

É a avaliação de Guilherme Muchale, gerente do Observatório da Indústria da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec).

