1ª operação Transnordestina inicia dia 24, entre PI e CE

Operação da Transnordestina inicia em percurso entre Bela Vista, no Piauí, com chegada prevista em Iguatu, no Ceará / Crédito: RICARDO STUCKERT

O início do transporte de cargas da ferrovia Transnordestina está marcado para a próxima sexta-feira, 24. A locomotiva partirá de Bela Vista, no Piauí, com chegada prevista em Iguatu, no Ceará. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

O movimento marca o início das operações da ferrovia após autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Agora, inicia-se a etapa de transporte comissionado. Os vagões serão abastecidos com uma carga de milho. A partida, no Piauí, deve contar com os governadores dos respectivos estados, o piauiense Rafael Fonteles (PT) e o cearense Elmano de Freitas (PT). Segundo a Transnordestina Logística (TLSA), administradora da ferrovia, a operação inicial terá 585 km de extensão, com previsão de que o trem faça o percurso em aproximadamente 20 horas. ￼OBRAS da Transnordestina têm atraído novos empreendimentos no Ceará Crédito: FCO FONTENELE

A operação de carregamento do trem será realizada em um ponto próximo ao local onde continua sendo construído o Terminal Intermodal de Cargas do Piauí (Tipi), terminal próprio da TLSA. No Ceará, o ponto de descarga fica próximo do espaço onde está sendo construído o Terminal Logístico de Iguatu, estrutura de propriedade de empresários da região. A operação de transporte comissionado ocorre de maneira inicial enquanto o restante da extensão da obra não é concluída. Ao todo, a Transnordestina terá 1.206 km de extensão.