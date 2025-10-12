BNB terá US$ 500 milhões para projetos de descarbonização

Píer 2 do Porto do Pecém é alvo de recursos do BID para a movimentação de H2V / Crédito: FCO FONTENELE

O Banco do Nordeste espera a liberação de US$ 500 milhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) voltados exclusivamente para projetos que miram a descarbonização. A expectativa, revelou ao O POVO Aldemir Freire, diretor de Planejamento do BNB, é ter os recursos disponíveis na segunda metade de 2026.

A instituição internacional, inclusive, é a financiadora do Porto do Pecém nas obras que vão transformar o píer 2 na área de movimentação exclusiva de H2V e derivados, como amônia e SAF (sigla em inglês para combustível sustentável de aviação). Neste contexto, o Ceará continua como o principal polo de produção futura de H2V e derivados em um cenário no qual o Brasil está na “pole position”, como classificou o diretor nacional da GIZ no Brasil, Jochen Quinten, em entrevista ao O POVO. Hoje, sete pré-contratos para futuras usinas estão assinados e dois deles devem confirmar investimentos bilionários na Zona de Processamento de Exportação (ZPE) do Ceará até o próximo ano.