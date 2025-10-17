Ceará reforça liderança em energia limpa em missão à China / Crédito: JÚLIO CAESAR

O Ceará reforça sua presença no cenário internacional da transição energética. No último dia da Missão Empresarial à China, a secretária das Relações Internacionais do Estado, Roseane Medeiros, participou da 8ª Offshore Wind Asia Summit (OWA 2025), realizada em Xangai.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

Considerado um dos principais fóruns do setor, o evento reuniu governos, empresas, centros de pesquisa e investidores que discutem o futuro da geração de energia limpa em escala global.

Além de acompanhar as discussões técnicas, Roseane realizou reuniões bilaterais com representantes das empresas DNV, Blue Aspirations e Mingyang, três importantes players da energia eólica offshore.

Os encontros tiveram como foco o fortalecimento das relações paradiplomáticas e a ampliação de oportunidades de investimento no Ceará, especialmente voltadas à cadeia produtiva da energia eólica offshore. Segundo a Secretaria, memorandos de entendimento estão em elaboração, com possibilidade de formalização de novas parcerias em breve.

A presença cearense na OWA 2025 está diretamente relacionada às estratégias estaduais de expansão da energia eólica offshore e do hidrogênio verde, com destaque para os projetos em curso no Complexo do Pecém. O evento também reforçou o posicionamento do Estado como um dos principais polos brasileiros de inovação e transição energética, atraindo o interesse de potenciais investidores internacionais.

