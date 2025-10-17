Ceará reforça liderança em energia limpa em missão à China

Ceará reforça liderança em energia limpa em missão à ChinaSecretaria das Relações Internacionais participa de uma das maiores feiras de energia eólica offshore do mundo e amplia oportunidades de cooperação para o Estado
O Ceará reforça sua presença no cenário internacional da transição energética. No último dia da Missão Empresarial à China, a secretária das Relações Internacionais do Estado, Roseane Medeiros, participou da 8ª Offshore Wind Asia Summit (OWA 2025), realizada em Xangai.
Considerado um dos principais fóruns do setor, o evento reuniu governos, empresas, centros de pesquisa e investidores que discutem o futuro da geração de energia limpa em escala global.
Além de acompanhar as discussões técnicas, Roseane realizou reuniões bilaterais com representantes das empresas DNV, Blue Aspirations e Mingyang, três importantes players da energia eólica offshore.
Os encontros tiveram como foco o fortalecimento das relações paradiplomáticas e a ampliação de oportunidades de investimento no Ceará, especialmente voltadas à cadeia produtiva da energia eólica offshore. Segundo a Secretaria, memorandos de entendimento estão em elaboração, com possibilidade de formalização de novas parcerias em breve.
A presença cearense na OWA 2025 está diretamente relacionada às estratégias estaduais de expansão da energia eólica offshore e do hidrogênio verde, com destaque para os projetos em curso no Complexo do Pecém. O evento também reforçou o posicionamento do Estado como um dos principais polos brasileiros de inovação e transição energética, atraindo o interesse de potenciais investidores internacionais.
“Participar de um espaço dessa magnitude representa não apenas acompanhar as inovações, mas também entender os caminhos que o mundo está traçando para um modelo energético mais limpo, seguro e conectado, visão que orienta as ações do Ceará nesse campo”, afirmou Roseane Medeiros.
Durante a missão, também foram identificadas novas oportunidades de cooperação com empresas e instituições interessadas em investir no Estado, tanto no segmento offshore, quanto onshore. As tratativas seguem em andamento e devem resultar em novas parcerias voltadas à expansão da cadeia produtiva e ao fortalecimento da presença do Ceará no cenário global de energias renováveis.
A segunda etapa da missão, que ocorre entre 17 e 21 de outubro, será nas cidades de Nanping e Fuzhou, na Província de Fujian. A agenda inclui encontros com o Escritório Provincial de Relações Exteriores (FAO), o Escritório Municipal de Relações Exteriores de Nanping, o corpo docente da Fujian Normal University e o Departamento Provincial de Cultura e Turismo.
O objetivo é estreitar laços institucionais, acadêmicos e culturais entre o Ceará e Fujian, além de identificar novas oportunidades de cooperação nas áreas de inovação, educação, sustentabilidade e turismo.
Organizada pelas empresas Blue Aspirations, Mingyang Smart Energy e DNV, com apoio da Shizen Energy, a Missão Empresarial à China simboliza mais um passo na consolidação do Ceará como protagonista na construção de um futuro sustentável, unindo diplomacia, inovação e desenvolvimento econômico.