BNB terá US$ 67 mi para transmissão e distribuição de energia

Wanger Alencar, presidente do Banco do Nordeste, fez o anúncio dos novos recursos / Crédito: Paulo Coelho/BNB/Divulgação

O Banco do Nordeste informou que terá US$ 67 milhões para financiar linhas de transmissão e distribuição de energia gerada por fontes renováveis. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado As estruturas se tornaram um gargalo para o setor e a Região desde 2023, quando parques eólicos e fotovoltaicos são obrigados a parar a geração, como forma de evitar picos e quedas no Sistema Elétrico Nacional.

Objetivos A estratégia ainda se alinha aos objetivos da instituição em ser um dos principais estimuladores do powershoring no Brasil. O termo em inglês define a estratégia de instalar indústrias de consumo intensivo de energia em regiões com abundância na geração. Em comunicado, o Banco do Nordeste informa que não devem ser criadas novas linhas de crédito. Os US$ 67 milhões devem compor programas já estabelecidos. Ao O POVO, o diretor de Planejamento Aldemir Freire citou FNE Infraestrutura, o FNE Verde e o FNE Inovação como possíveis linhas de abrigo para os recursos internacionais.

A que se destina o recurso do BID operado pelo BNB? “O programa apoiará o financiamento de tecnologias inovadoras, como baterias, hidrogênio verde, redes inteligentes e automação, essenciais para fortalecer a eficiência e a estabilidade da matriz energética”, cita o comunicado do banco. Com geração renovável excedente, o Nordeste tem levado energia para os grandes centros consumidores do Sudeste há alguns anos, mas a infraestrutura de transmissão tem demonstrado saturação e a renovação é esperada. Por serem investimentos robustos, financiamentos e leilões são considerados pelo setor cruciais para fazer com que o SIN possa retomar o desempenho.