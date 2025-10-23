Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Sem licença do Ibama, Transnordestina cancela 1ª operação

Transnordestina cancela primeira operação por falta de licença do Ibama

Trem sairia na manhã desta sexta, 24, de Bela Vista (PI) e chegaria no sábado, 25, a Iguatu (CE)
Autor Armando de Oliveira Lima
Autor
Armando de Oliveira Lima Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A primeira viagem realizada pela Ferrovia Transnordestina foi cancelada. A operação estava marcada para sair de Bela Vista (PI) nesta sexta-feira, 24, e chegar a Iguatu (CE), no sábado, 25.

O motivo do cancelamento da operação é a falta da licença de operação, que é emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), segundo informou a Transnordestina Logística SA (TLSA) - empresa responsável pela construção e administração da ferrovia.

Uma nova data não foi anunciada pela empresa. O POVO procurou o Ibama para saber como está o trâmite da licença, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Leia mais

"A Transnordestina Logística está pronta e possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para iniciar as operações comissionadas de transporte de cargas entre os estados do Piauí e do Ceará. Todos os testes iniciais foram realizados com sucesso", reforçou a empresa.

Como seria a operação?

O movimento marcaria o início das operações da ferrovia - esperada há mais de 20 anos -, quando se iniciaria a etapa de transporte comissionado.

Os vagões iriam abastecidos com uma carga de milho. A partida, no Piauí, deveria contar com os governadores dos respectivos estados, o piauiense Rafael Fonteles (PT) e o cearense Elmano de Freitas (PT).

Segundo a TLSA, a operação inicial tem 585 km de extensão, com previsão de que o trem faça o percurso em aproximadamente 20 horas. Ao todo, a Transnordestina terá 1.206 km de extensão e liga Eliseu Martins (PI) ao Pecém (CE).

Confira a íntegra da nota:

NOTA À IMPRENSA (23/10/25)

Informamos que a Transnordestina Logística está pronta e possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para iniciar as operações comissionadas de transporte de cargas entre os estados do Piauí e do Ceará. Todos os testes iniciais foram realizados com sucesso.
Entretanto, continuamos aguardando a emissão, pelo IBAMA, da Licença de Operação, sem a qual não é possível iniciar a operação.

Por este motivo, lamentamos informar o adiamento do início da operação e dos eventos agendados no dia 24/10 em Bela Vista do Piauí e no dia 25/10 em Iguatu no Ceará.

A Transnordestina Logística, junto com o Ministério dos Transportes, não tem medido esforços para iniciar as operações o mais breve possível.

Continuamos trabalhando firme para o avanço das obras e em breve comunicaremos a nova data do início da operação comissionada.

Lula diz que vai concluir a Ferrovia Transnordestina até o fim do seu mandato | O POVO NEWS

Mais notícias de Economia

  • Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado

  • Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor

    • Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

    Tags

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

    Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

    Aceitar