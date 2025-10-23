Sem licença do Ibama, Transnordestina cancela 1ª operação

Uma nova data para a operação não foi estimada pela TLSA / Crédito: Aurelio Alves

A primeira viagem realizada pela Ferrovia Transnordestina foi cancelada. A operação estava marcada para sair de Bela Vista (PI) nesta sexta-feira, 24, e chegar a Iguatu (CE), no sábado, 25. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado O motivo do cancelamento da operação é a falta da licença de operação, que é emitida pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente (Ibama), segundo informou a Transnordestina Logística SA (TLSA) - empresa responsável pela construção e administração da ferrovia.

Os vagões iriam abastecidos com uma carga de milho. A partida, no Piauí, deveria contar com os governadores dos respectivos estados, o piauiense Rafael Fonteles (PT) e o cearense Elmano de Freitas (PT). Segundo a TLSA, a operação inicial tem 585 km de extensão, com previsão de que o trem faça o percurso em aproximadamente 20 horas. Ao todo, a Transnordestina terá 1.206 km de extensão e liga Eliseu Martins (PI) ao Pecém (CE). Confira a íntegra da nota: NOTA À IMPRENSA (23/10/25)

Informamos que a Transnordestina Logística está pronta e possui autorização da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) para iniciar as operações comissionadas de transporte de cargas entre os estados do Piauí e do Ceará. Todos os testes iniciais foram realizados com sucesso.

Entretanto, continuamos aguardando a emissão, pelo IBAMA, da Licença de Operação, sem a qual não é possível iniciar a operação. Por este motivo, lamentamos informar o adiamento do início da operação e dos eventos agendados no dia 24/10 em Bela Vista do Piauí e no dia 25/10 em Iguatu no Ceará. A Transnordestina Logística, junto com o Ministério dos Transportes, não tem medido esforços para iniciar as operações o mais breve possível.