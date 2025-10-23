Maior data center de Fortaleza entra em operação

Mega Lobster é localizado na Praia do Futuro / Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO

O Mega Lobster, maior data center instalado em Fortaleza, iniciou a operação na manhã desta quinta-feira, 23, após investimento de R$ 550 milhões. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado Localizado na Praia do Futuro, o empreendimento possui capacidade de 20 megawatts (MW) de potência total e 10 data halls (estruturas onde são instalados os equipamentos vitais da operação, como servidores, roteadores e sistemas de armazenamento).



De propriedade da Tecto, o data center possui 13 mil metros quadrados de área construída, dos quais 3 mil deles são de área produtiva. Ou seja, é neste espaço que estão localizados os data halls.

José Miguel Vilela CEO da Tecto Crédito: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Ele deu o exemplo do Big Lobster - segundo dos três equipamentos da empresa na cidade -, que tinha projeção de 7 anos para completa ocupação dos 6 MW de capacidade, mas foi completamente ocupado por em 2 anos. "Nós temos conversas bem concretas de trazer processamento de clientes dos Estados Unidos para cá. Os empresários locais podem ficar muito animados", declarou na cerimônia de inauguração.