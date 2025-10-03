Transnordestina: começa montagem da superestrutura no Ceará

Fase de testes do trem da ferrovia Transnordestina deve iniciar no fim de outubro de 2025 / Crédito: FCO FONTENELE

A chamada montagem da superestrutura dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina foi iniciada entre os municípios de Acopiara e Quixeramobim, no Ceará. Nesta etapa, são aplicados trilhos, dormentes e brita, em um o processo que envolve equipamentos de grande porte e tecnologia, conforme a Transnordestina Logística S/A (TLSA), empresa privada responsável pela construção e operação do equipamento, e que pertence ao Grupo Companhia Siderúrgica Nacional (CSN).

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A obra tem 1.206 km de extensão em linha principal, passa por 53 municípios, partindo de Eliseu Martins, no Piauí, em direção ao Porto do Pecém, no Ceará, passando por Salgueiro, em Pernambuco. A obra é feita com recursos da CSN, Infra (anteriormente denominada Valec), Fundo de Investimento do Nordeste (Finor), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Banco do Nordeste (BNB) e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). A ferrovia transportará grãos, fertilizantes, cimento, combustíveis, minério, entre outros.

“Ao promover a integração, a Transnordestina se consolida como um elo fundamental para dinamizar a economia do Nordeste e aproximar o Brasil dos principais mercados mundiais. Sobre a montagem, Tufi Daher Filho, CEO da TLSA, comenta que o movimento é um “importantíssimo marco para a continuidade e finalização do projeto”. E acrescenta: “Agradeço toda nossa equipe e a todos envolvidos! Vamos em frente com determinação, qualidade e foco. O que é a superestrutura da ferrovia Transnordestina A superestrutura envolve 2,2 milhões de dormentes, que são peças transversais à via, servindo de suporte para os trilhos.

Eles absorvem e redistribuem as cargas e vibrações dos trens, garantindo o alinhamento e a estabilidade da via. Também abrange 209 mil toneladas de trilhos e 3,2 milhões de metros cúbicos (m³) de brita. Transnordestina vai entrar em fase teste no fim de outubro As obras da Transnordestina iniciam a fase de testes no fim deste mês de outubro, conforme o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR).