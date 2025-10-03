Paulo Câmara vai deixar presidência do BNB

A pasta informou ao O POVO que foi "uma decisão pessoal, que tem a aquiescência do Ministério da Fazenda˜.

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Paulo Câmara , vai deixar o cargo nos próximos dias. A informação foi confirmada pelo Ministério da Fazenda por meio de nota, que explica ter sido esta uma “decisão pessoal, que tem a aquiescência do Ministério da Fazenda".

Nos bastidores, entretanto, comenta-se que o cerne da questão é a Lei das Estatais, que exige uma quarentena para dirigentes partidários em cargos de comando de empresas públicas, já que Câmara foi dirigente do PSB até janeiro de 2023.

Embora ele tenha sido inicialmente amparado por uma liminar do STF para assumir o cargo, essa liminar foi derrubada em dezembro de 2023, e o prazo de seu mandato, que se estendeu estatutariamente, expirou.



Ainda conforme se comenta nos bastidores, a expectativa é que Câmara, ex-governador de Pernambuco, retorne à presidência, em janeiro do próximo ano, após cumprir a quarentena, e um membro da diretoria deve assumir interinamente.

“O Ministério da Fazenda esclarece que a indicação de novo Presidente será feita de forma tempestiva, transparente e nos termos do rito legal estabelecido pela Lei 13.303/16, pelo Decreto 8.945/16 e pelo Estatuto Social do Banco, diz a nota.

