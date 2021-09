A maior crise de soluço do mundo durou 68 anos; conheça Charles Osborne

Prender a respiração e levar um susto são algumas possíveis soluções popularizadas para uma crise de soluço. Esses espasmos, no entanto, podem durar mais do que alguns minutos. Um exemplo disso foi o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), que apresentou soluços por mais de 10 dias no início de julho deste ano e depois foi diagnosticado com obstrução intestinal, cujo um dos sintomas são os soluços contínuos. A informação é do portal da Revista Galileu.

Mas Bolsonaro esteve longe de conseguir a crise de soluço mais duradoura da história. O estadunidense Charles Osborne entrou no Guinness Book, o livro dos recordes, após soluçar sem parar por cerca de 68 anos, de 1922 a 1990. A crise teve início quando ele tinha 28 anos. Charles caiu ao tentar pendurar um porco de 160 quilos para abate. Na queda, um pequeno vaso sanguíneo em seu cérebro, responsável por inibir os soluços, foi danificado.

Inicialmente, Charles tinha 40 espasmos por minuto. Com o tempo, a frequência foi diminuindo até alcançar 20 soluços a cada minuto, isto é, um soluço a cada três segundos. O homem foi aprendendo técnicas de respiração e manteve uma vida comum. Se casou duas vezes e teve oito filhos.

Em certo ponto, ele parou de conseguir engolir devido aos soluços e se alimentava com pastas e líquidos. Em fevereiro de 1990, após 68 anos e mais de 430 milhões de soluços, os espasmos pararam sem explicação. Charles Osborne morreu aos 97 anos, em 1991, após alguns anos livre da crise.

Outros casos de crises de soluço de longa duração foram registrados desde então. Em 2007, a adolescente estadunidense Jennifer Mee teve cerca de 50 soluços por minuto durante cinco semanas. Em fevereiro daquele ano, o britânico Christopher Sands começou a soluçar e só parou em maio de 2009. A crise parou após uma cirurgia para remoção de um tumor no cérebro.

O que funciona para parar soluço?

O gastroenterologista Miguel Ângelo, do Hospital Universitário Walter Cantídio, explicou, em entrevista concedida ao O POVO no ano passado, que todas as alternativas populares utilizadas com o objetivo de parar o soluço, não têm fundamentação científica, mas podem funcionar eventualmente.

O gastroenterologista pondera que não há problemas em aplicar aquelas que não apresentam nenhum risco à saúde. Para evitar o soluços, Miguel Ângelo orienta a evitar situações de estresse e a ter cuidado com o excesso de bebida alcoólica. Veja algumas recomendações que podem parar o soluço e o outras que não passam de mito:



Beber água

PODE FUNCIONAR. Tomar água em goles pequenos pode ajudar a controlar a respiração e colaborar para parar os soluços. Prender a respiração

PODE FUNCIONAR. Parar a respiração por um breve momento colabora para ritmá-la e fazer com que volte ao normal. Mas não exagere, respeite seus limites. Colocar o dedo na faringe

PODE FUNCIONAR. Inserir o dedo na proximidade da faringe, na região conhecida como “céu da boca", pode estimular o nervo que está relacionado ao soluço e interromper a crise. Levar susto melhora o soluço

PODE FUNCIONAR. Eventualmente, por se bloquear a respiração naquele momento, o susto pode interromper os soluços. Porém, a medida é prejudicial para pessoas cardíacas. O recomendado é não fazer. Pressionar os joelhos dobrados contra o peito ajuda a acabar com o soluço

PODE FUNCIONAR. A posição exige espaço pois a pessoa precisa estar deitada. Ela pode ajudar porque interfere no ritmo da respiração, ajudando a normalizá-la. Tomar água de ponta cabeça resolve o soluço

MITO. Não faz diferença a posição em que a água é tomada. Além disso, não é nada prático. Engolir miolo de pão é eficaz contra o soluço

MITO. Não há nenhuma relação entre os ingredientes do pão e uma solução para os soluços. Comer gelo moído funciona contra as crises

PODE FUNCIONAR. Devido à baixa temperatura, o gelo moído estimula a região da faringe e pode ajudar com os soluços. Colocar pedaço de linha úmida na testa do bebê ajuda a acabar com o soluço

MITO. Essa recomendação para bebês não tem qualquer ligação com o soluço. O refluxo é comum em crianças com menos de 1 ano de idade e é também um dos motivos para o soluço. Portanto, se uma criança tem soluços com frequência, a recomendação é buscar assistência médica. Tomar antiácido

MITO. Isso não é medida caseira, é uma remediação para quem tem refluxo. Antiácidos devem ser tomados sobre prescrição médica. Quem tem refluxo, precisa ter procurar um médico.

