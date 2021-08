Fotógrafo brasileiro registra momento em que leão abraça árvore no Quênia

Julius Dadalti estava a 80 metros de distância do animal quando registrou a cena, em 14 de agosto; foto inusitada foi tirada no Parque Nacional Amboseli, no Quênia

O fotógrafo brasileiro Julius Dadalti fez um registro inusitado no último dia 14 de agosto. Enquanto estava fazendo uma expedição fotográfica pelo Parque Nacional Amboseli, no Quênia, ele capturou o momento em que um leão - animal conhecido pela sua voracidade - abraça uma árvore, numa atitude semelhante a de um humano. A foto foi postada no perfil oficial do profissional no Instagram.

Em entrevista ao jornal Extra, Julius contou que, enquanto tentava fotografar filhotes, percebeu que um leão se levantou, dirigiu-se para um arbusto próximo, e abraçou a árvore. "Foi uma cena muito curiosa. Ele se espreguiçou e acabou voltando para a mata, junto com os filhotes. Foi a cena mais inusitada que eu já vi na selva", afirmou o fotógrafo. Os registros foram feitos a aproximadamente 80 metros de distância do animal.

Ex-agente da Polícia Federal, o brasileiro passou a se dedicar à fotografia em 2017 e viu sua carreira decolar. Então ele teve a ideia de organizar expedições fotográficas que servem como uma espécie de workshop na selva. Além do Quênia, Julius já organizou viagens para o Pantanal, à Amazônia e florestas de Namíbia, Tanzânia e África do Sul.

