Comer um cachorro-quente pode reduzir 36 minutos de vida saudável, diz estudo

Considerada um destino deslumbrante pelos amantes da natureza, a praia de Jericoacoara é adorada por cearenses, brasileiros e turistas de fora do país. Agraciada pela beleza local, Jeri (como chamam os íntimos) está circunscrita em uma relaxante atmosfera litorânea que mistura simplicidade e sofisticação, agradando variados tipos de pessoas.

Onde fica Jericoacoara?

Situada no estado do Ceará, no nordeste brasileiro, Jericoacoara pertence ao município de Jijoca de Jericoacoara, distante 300 km da capital Fortaleza.

A famosa Vila de Jericoacoara faz parte da Rota das Emoções, um dos trajetos turísticos mais cobiçados do Brasil, cujo caminho perpassa o destino mencionado, além do Delta do Rio Parnaíba, no Piauí, e dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

Zona que pertencia aos índios Tremembé, “a enseada de Jericoacoara está naturalmente protegida por uma verdadeira cordilheira de dunas", segundo consta no site da prefeitura de Jijoca. “A geografia da praia dificultou por muito tempo o acesso de exploradores portugueses às suas imaculadas terras.”

Há somente notícias de eventuais passagens efetuadas por aventureiros que, vindos por mar a caminho do Maranhão, ali estiveram no século XVII, além dos nativos indígenas que habitavam aquelas terras.



Em 1614, na região, foi instalado o forte de Nossa Senhora do Rosário cuja base serviu de apoio aos portugueses em batalhas travadas contra os franceses que ocupavam o estado maranhense.



O vilarejo de pescadores situado no interior de Jeri foi somente descoberto pelo turismo internacional em meados da década de 1970. Com a fama mundial que conquistou, a praia jijoquense foi elevada a Área de Proteção Ambiental (APA) em 1984 por ato do então presidente brasileiro General João Figueiredo. Em 2002, tornou-se Parque Nacional.

O parque possui ao todo uma área de 8850 hectares, o equivalente a 88500000 m², e foi criado para proteger e preservar o seu ecossistema costeiro, certificando a conservação de seus recursos naturais e possibilitando a realização de pesquisa científica, de educação ambiental e de turismo ecológico.

O local é administrado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), órgão ligado ao Ministério do Meio Ambiente responsável por propor, implantar, gerir, proteger, fiscalizar e monitorar as unidades de conservação ambientais da federação brasileira.

Com ruas de areia fofa e sem postes de iluminação artificial, Jericoacoara, apesar de badalada, preserva as características rústicas de uma típica aldeia de pescadores e, por conseguinte, a possibilidade de avistar o firmamento durante as noites na cidadezinha.



Dependendo da época do ano, a praia estará lotada ou vaga; mas, jamais vazia. Deve-se estar atento às datas para não correr o risco de ficar sem hospedagem na alta estação. Nas férias de julho, dezembro e janeiro e em feriados estendidos de Carnaval e Semana Santa é aconselhado aos turistas o planejamento prévio.

A hospedagem na vila de Jeri funciona de base para pessoas que também desejam visitar outros sítios turísticos nos arredores da área. Tatajuba e Praia do Preá são localidades próximas à vila as quais merecem a atenção de turistas que se deslocam de tão longe para conhecer a beleza da costa alencarina e suas águas mornas bastante convidativas para um mergulho refrescante e para a prática de esportes náuticos (kitesurf e windsurf).













Jericoacoara: quando ir?



Jericoacoara, independentemente da época do ano, receberá turistas de todas as partes. No entanto, os melhores meses para visitar a região são após o período de chuvas no Ceará, as quais ocorrem com intensidade de fevereiro a abril.

Durante os três meses que sucedem o trimestre chuvoso no estado, ocorre a decantação das águas em Jeri, o que torna as piscinas marinhas e lagoas ali presentes cristalinas e ainda mais belas a partir de agosto num período do ano que se estende até novembro.

No entanto, dezembro e janeiro são também ótimos meses para estar no local, já que antecedem a estação chuvosa. A desvantagem desse período, por outro lado, é a alta dos preços em face do turismo intenso que ocorre nas férias de verão no Brasil.



Jericoacoara e a Covid-19

O município está com nível moderado de transmissão da Covid-19, apesar do avanço da campanha de vacinação, segundo painel de indicadores da plataforma IntegraSus, gerenciada pela Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). Os números são relativos às semanas epidemiológicas 32 e 33, entre 8 e 21 de agosto. No levantamento no começo do mês, a cidade totalizava 2.777 casos confirmados e 31 óbitos pela doença.

A Polícia Militar do Ceará tem dispersado vários focos de aglomeração em Jericoacoara, onde pessoas foram flagradas sem máscaras de proteção contra a Covid-19. Apesar de estarem em local aberto, a proximidade entre as pessoas e a ausência de máscaras de proteção favorecem a transmissão do vírus. O Sars-Cov-2, vírus causador da Covid-19, é transmitido pelo ar, especialmente por aerossóis - partículas tão leves que ficam suspensas no ar.

Em nota, o Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) reforça que é necessário que a população colabore com “as medidas sanitárias adotadas pela prefeitura de Jericoacoara para limitar o número de pessoas que entram na cidade”.

A população pode denunciar as ações de descumprimento do decreto estadual ligando para o 190. O anonimato é garantido.

Como chegar em Jericoacoara?



É possível chegar à vila de carro, ônibus ou avião. O meio a ser escolhido dependerá dos valores que o turista pretende gastar para aproveitar alguns dias de descanso e diversão.

Desde 2017, a praia conta com o Aeroporto Regional de Jericoacoara, que está localizado no município de Cruz, a 30 km da Vila. É um estabelecimento rústico que segue o estilo da região, operando voos das principais companhias aéreas do Brasil: Azul, Gol e, a partir de novembro de 2021, Latam. O interessado deve consultar as operadoras para comprar as passagens que costumam ser bem caras.

O viajante também pode pegar um ônibus das empresas Fretcar ou Guanabara na rodoviária de Fortaleza que o levará a Jijoca. De jijoca a Jeri não há rodovia, somente areia. Portanto, a pessoa deverá fretar a viagem com um veículo credenciado na prefeitura do município que poderá transportá-la até a entrada do parque. Além disso, é possível chegar à vila de pau-de-arara pagando um preço mais acessível, porém o passageiro terá menos conforto.

Quem decidir viajar de carro, deverá optar por um veículo de tração 4x4 e estacionar o automóvel fora da Vila, em um estacionamento na entrada do distrito, sendo necessário pagar uma diária que custa R$ 40. Se o carro permanecer 5 dias estacionado, o valor final será R$ 200, por exemplo.

Caso o viajante tenha pouco tempo de estadia no Ceará e mesmo assim desejar visitar Jericoacoara, de Fortaleza é possível realizar um “bate-volta” saindo da capital às 3h da manhã e voltando no final da tarde. Para tanto, basta entrar em contato com uma agência de turismo local para marcar o passeio.



Jericoacoara: onde ficar?



Em Jeri é possível realizar hospedagem em estabelecimentos de altíssimo padrão, como também é viável permanecer em locais mais rústicos que tenham bom custo-benefício. Pousadas luxuosas, simples e requintadas; hostels e acampamentos são algumas das diversas possibilidades de estadia que a praia oferece.

Booking.com; Hostelworld.com e Airbnb.com são opções de sites em que o turista pode pesquisar os estabelecimentos e fazer as reservas.

Em agosto de 2021, duas noites em um hotel como Vila Kalango em Jericoacoara pode custar aproximadamente R$ 3000 para um casal. Já a diária para uma pessoa em um quarto compartilhado do Hostel Pousada LaTaperaJeri custa na faixa de R$ 50.



Se o turista desejar aventurar-se num camping e economizar ainda mais na hospedagem, levando a própria barraca, pagará somente o valor da estadia na propriedade. No Camping do Natureza, isso custaria R$ 20 por pessoa, ainda que duas pessoas dividissem a mesma tenda. É possível também utilizar o espaço para armar redes, caso a pessoa prefira dormir ao ar livre. O proprietário fornece as redes utilizadas pelos hóspedes.

O que comer em Jericoacoara?



Experimentar a gastronomia típica de um vilarejo praiano é uma obrigatoriedade em Jeri. A vila que inicialmente era espaço exclusivo de pescadores e suas famílias é hoje reduto de excelentes restaurantes especializados em pescados e mariscos.

No entanto, é possível comer de tudo no local. Há hamburguerias, pizzarias, açaiterias, restaurantes japoneses e lojas de doces. Tudo depende do apetite do turista e se ele deseja somente lanchar ou fazer uma refeição mais demorada.

O preço dos pratos também deve ser levado em conta por quem opta por controlar os gastos. Tomar um açaí à noite é mais barato do que comer uma pratada de camarão. Cozinhar no apartamento ou no hostel é ainda mais econômico. A pessoa pode, portanto, fazer a feira numa mercearia e preparar as refeições por conta própria.

Estando na vila, o turista pode explorar as possibilidades oferecidas pelos estabelecimentos locais, pesquisar preços e se deliciar com a culinária cearense.



Passeios em Jericoacoara



Nos arredores de Jericoacoara há diversos atrativos, cabendo ao viajante decidir o que vale mais a pena conhecer no local. Dependendo do tempo de permanência na praia é possível aproveitar com bastante calma a beleza de cada um dos pontos turísticos.



Como a vila em si é pequena e próxima ao mar é possível explorá-la rapidamente e desfrutar de um mergulho. Além disso, com 1 hora de caminhada alcança-se a Pedra Furada, um dos cartões postais da praia, e com apenas 15 minutos chega-se à Duna do Pôr-do-sol.

Nas proximidades da praia os viajantes podem conhecer também a Árvore da Preguiça, monumento vegetal que recebeu esse nome por não estar erguida verticalmente. Devido aos fortes ventos que sopram na região, a árvore tem seu tronco retorcido para baixo, de modo que seus imensos galhos tocam o chão de areia.

Demais atrativos na praia devem constar no roteiro dos turistas, como a Pedra do Frade, o Farol de Jericoacoara, a Praia Malhada, a Piscina Natural de Ananias, a Piscina Natural do Dekinho e o Poço da Princesa.

Outro atrativo importantes da região é a Lagoa do Paraíso, situada em Jijoca fora das imediações do Parque Nacional, onde é possível deitar em redes armadas dentro d’água e aproveitar a estrutura de ótimos estabelecimentos, como o Alchymist Beach Club, uma barraca de praia com um extenso cardápio de comidas e bebidas que disponibiliza armários, banheiros e chuveiro para os clientes.

A partir da aldeia, é possível visitar em Jijoca de Jericoacoara a Praia do Mangue Seco, um povoado habitado por pescadores. O local é marcado pelo encontro do mar com o rio Guriú culminando na formação de uma lagoa de água salgada cheia de cavalos-marinhos. Pelo mangue é feito um passeio de canoa para apreciar a beleza local. Lembre-se que não é recomendado o uso de filtro solar nesse ponto, pois o ecossistema é bastante frágil.

A partir da vila de Jeri, os viajantes podem conhecer também a mais nova atração turística do local, o Buraco Azul no distrito de Caiçara em Cruz, município que faz divisa com Jijoca de Jericoacoara. É um piscinão de água azul-turquesa que se formou em 2019 devido às chuvas que ocorreram no Ceará após a remoção de barro e areia do local para a construção da rodovia CE-182.



Outros pontos que os turistas costumam visitar além do território de Jijoca são a Praia do Preá, a leste do parque nacional situado também em Cruz, e a praia de Tatajuba, a oeste do parque, no município de Camocim.



Para conhecer as diversas localidades nos arredores de Jeri, especialmente os mais distantes do vilarejo, deve-se dirigir carros 4x4 ou fretar um passeio de buggy junto a alguma agência de turismo local e curtir ao máximo.

É importante ter a posse de protetor solar para evitar insolação, de modo que o passeio não seja prejudicado. Aconselha-se também ao viajante a utilização de chapéu para proteger o rosto e de camisetas com proteção UVA e UVB.

Taxa por visitante em Jericoacoara



Com o intuito de cuidar e proteger o patrimônio natural de Jericoacoara, é cobrada um valor de R$ 30 por visitante para uma estadia de sete dias. Mesmo que a pessoa passe só o dia na praia, o pagamento deverá ser efetuado. Caso o turista passe mais de uma semana na vila, uma nova taxa será gerada com base no período de permanência excedente.

Estão isentas do pagamento da taxa crianças até 12 anos, idosos acima de 60 anos, pessoas com deficiência, moradores de Jijoca de Jericoacoara e trabalhadores que atuam na vila. A condição de isenção deve ser comprovada na entrada da vila no momento da chegada, mediante apresentação de documento comprobatório ao fiscal da prefeitura.

O pagamento pode ser feito na entrada da vila, em jijoca no posto BR das 7h às 19h, ou pela internet, por meio do site da prefeitura do município neste link https://speedgov.com.br/satjij/servlet/com.satweb.formtaxatur.

Não há caixa 24 horas em Jeri, somente em Jijoca; portanto, deve-se levar dinheiro vivo à vila, pois muitos estabelecimentos não aceitam cartão de crédito ou débito.

