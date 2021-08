E se mergulharmos carros elétricos na água? Entenda protocolo contra incêndios

A Fiat anunciou a chegada ao Brasil do Fiat 500e, seu primeiro carro 100% elétrico. O preço inicial é a partir de R$ 239,9 mil.

O 500e tem autonomia de 320 quilômetros, de acordo com a fabricante, e pode ser recarregado em tomadas comuns de 110v ou 220v. O elétrico será vendido no Brasil em quatro opções de cores - branco, cinza, preto e verde. Virá com um pacote de equipamentos que inclui teto solar panorâmico, internet a bordo e multimídia com tela de 10,25" como principais equipamentos.

Com motor de 118 cv e 22,4 kgfm de torque, o novo modelo elétrico pode acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 9 segundos, garante a montadora. A capacidade do porta-malas permanece em 185 litros.



O modelo terá a versão Icon no mercado brasileiro, que é a topo de linha.

"O 500 é um carro com relevância na história da mobilidade mundial, que se reinventa a cada geração, para se tornar mais moderno, tecnológico e inovador. Com a sua versão elétrica não é diferente, marcando uma nova era na Fiat. Então, o seu lançamento merecia algo grandioso, como ele é. Por isso, juntamos o raio, um fenômeno eletrizante para mostrar o nosso fenômeno elétrico, o 500e. Tudo isso, em um lugar que também foi pioneiro em receber energia elétrica no Brasil", destaca Malu Antonio, gerente de Marketing e Comunicação da Stellantis para a América do Sul.

