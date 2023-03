Uruburetama

Justiça decide inocentar prefeito e vereador de Uruburetema de acusação de extorsão

O prefeito e o vereador da cidade, que são pai e filho, foram acusadas pelo Ministério Público do Estado de exigir a renúncia do ex-prefeito do município, o médico José Hilson Paiva. Caso não fossem atendidos, divulgariam imagens com material pornográfico envolvendo o ex-prefeito