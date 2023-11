Agricultor morre após ser atingido por pedra em Uruburetama

Vítima morreu no local. A Polícia Civil apura as circunstâncias do acidente

De acordo com informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), o homem foi atingido por uma pedra que deslizou na localidade de Severino. Ele morreu no local.

Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce), Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) foram acionadas ao local.

O caso foi registrado na Delegacia Regional de Itapipoca, e a Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) apura as circunstâncias do acidente.