Mulher invade barbearia do ex-marido, quebra estabelecimento e agride atual dentro de delegacia

Uma mulher invadiu a barbearia do ex-marido, quebrou o estabelecimento e ainda agrediu a atual companheira dele, dentro da delegacia, no momento que ela estava prestes a realizar a denúncia sobre a depredação. Imagens registraram a briga dentro da Delegacia de Uruburetama, no Ceará.

Mãe e filha agridem a terceira mulher e uma policial civil tenta separar. A sogra, que é mãe da ex-companheira, ainda sai da delegacia para perseguir o responsável pela gravação e, em seguida, volta para a unidade policial para bater novamente na atual companheira do homem.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Barbearia

No mesmo dia a agressora teria invadido a barbearia localizada em Uruburetama e quebrado o estabelecimento, inclusive um espelho. Ela também teria lesionado um funcionário.

SSPDS

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) autuou em flagrante, nessa terça-feira (09), em um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO), duas mulheres por lesão corporal dolosa. As mulheres, mãe e filha, agrediram fisicamente uma outra mulher que estava na recepção da Delegacia Municipal de Uruburetama, na Área Integrada de Segurança 17 (AIS 17) do Estado. Conforme as investigações, as partes envolvidas - vítima e infratoras - são, respectivamente, companheira, ex-companheira e sogra do homem que filma a confusão. A motivação seria uma briga familiar. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Conteúdo sempre disponível e acessos ilimitados. Assine O POVO+ clicando aqui.



Tags