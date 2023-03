Uruburetama: voluntários arrecadam 4 toneladas de alimentos após chuvas

Há uma semana, a cidade do Interior registrava o maior volume de chuvas do Ceará em 24 horas. Voluntários arrecadaram alimentos para famílias atingidas

O município de Uruburetama, situado a 119 km da Capital, sofre com as intensas precipitações da quadra chuvosa no Ceará; diversas famílias foram atingidas pelas enchentes, perdendo suas casas e itens como móveis e eletrodomésticos.

Para ajudar quem mais precisa em um momento de instabilidade, os participantes do projeto "Frutos da Graça" arrecadaram 4,3 toneladas de alimentos não perecíveis. Com os itens custeados, um total de 700 cestas básicas foram doadas para as cerca de 300 famílias afetadas.

As famílias da zona rural de Uruburetama são as que mais sofrem com as perdas causadas pelas chuvas intensas, de acordo com um dos voluntários do projeto, Cleber Uchôa, que também é vereador do município.

Os dados das famílias afetadas serão recolhidos e utilizados para a criação de uma "agenda de visitação", de acordo com o político. Além dos alimentos, os voluntários também fornecerão outros itens de uso pessoal para os atingidos, como roupas e calçados.

Responsável pela campanha solidária, a assistente social Isabel Melo ressaltou que a iniciativa de ajudar os mais necessitados partiu da comunidade do município. "Uruburetama é a terra natal dos meus pais. Acompanhando o drama dessas famílias, nós lançamos uma campanha nas redes sociais pedindo a colaboração (...) Estamos aqui para ajudar a mudar a realidade dessas famílias", afirmou.

O sangramento do açude Mundaú, responsável pelo abastecimento hídrico da cidade, vem causando inúmeras perdas às famílias que habitam em Uruburetama.

A ajuda voluntária para auxiliar as pessoas atingidas pelas enchentes vem em um momento sensível para grande parte do Ceará, que registrou mais de 150 milímetros em 24 horas. Foi a maior chuva do Ceará no dia 19 de março.

De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o Ceará atingiu e superou a média histórica de chuvas no primeiro trimestre do ano já no dia 22 de março. Cerca de 30 açudes estão sangrando e outros 38 se aproximam do limite máximo, com mais de 90% da capacidade.

