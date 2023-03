Uruburetama tem maior chuva do Ceará nas últimas 24 horas

O município de Uruburetama, a 119.5 km de Fortaleza, registrou a maior chuva do Estado nas últimas 24 horas. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), choveu 150 milímetros (mm) no período das 7 horas de sábado as 7 horas deste domingo, 19. No dia anterior, a cidade também recebeu fortes chuvas, registrando 100 milímetros.



O açude Mundaú, responsável pelo abastecimento da cidade, sangrou neste fim de semana.



Na última sexta-feira, 17, o prefeito da cidade, Francisco Aldir Chaves da Silva (PT), decretou estado de emergência. Com as chuvas, houve deslizamento de terra em alguns locais.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Alguns distritos, como Santa Luzia e Itacolomim, estão ilhados. Outras localidades também estão sem energia elétrica ou internet.



Pela dificuldade de acesso, a prefeitura de Uruburetama ainda não conseguiu calcular os danos nem a situação de várias pessoas.



Além de Uruburetama, outros municípios cearenses registraram chuvas intensas nas últimas 24 horas.



Maiores chuvas nas últimas 24 horas, segundo a Funceme:



1 - Uruburetama (ACUDE MUNDAU): 150.6

2 - Quixeramobim (BELEM): 98.0

3 - Horizonte (HORIZONTE): 96.1

4 - São João do Jaguaribe (FAZENDA LOGRADOURO): 96.0

5 - Ibiapina (IBIAPINA): 95.5

6 - Iracema (IRACEMA): 94.0

7 - Itapipoca (ARAPARI): 92.0

8 - Uruburetama (URUBURETAMA): 90.0

9 - Cedro (VARZEA DA CONCEICAO): 85.0

10 - Morada Nova (ROLDAO): 84.0

11 - Quixadá (AC. PEDRAS BRANCAS): 81.2

12 - Fortim (FORTIM): 79.0

13 - Ararendá (ARARENDA): 76.0

14 - Ipueiras (MATRIZ): 75.0

15 - Piquet Carneiro (IBICUA): 73.0

16 - Granja (AÇUDE GANGORRA): 70.0

17 - Guaraciaba do Norte (LIMOEIRO): 69.0

18 - Ipueiras (SAO JOSE DAS LONTRAS): 68.1

19 - Guaramiranga (GUARAMIRANGA): 67.2

20 - Baturité (HOTEL VALE DAS NUVENS): 66.4

21 - Santa Quitéria (MACARAU): 64.0

22 - Quixadá (TAPUIARA): 62.0

23 - Aratuba (CAMARAO): 61.3

24 - Maranguape (TANQUES): 58.0

25 - Mombaça (FAZENDA IEMEM): 58.0

26 - Jaguaribe (BRUM): 54.4

27 - Aurora (AGROVILA): 53.6

28 - Cascavel (CRISTAIS): 53.5

29 - Orós (PALESTINA): 52.0

30 - Umirim (UMIRIM): 51.6

Ceará registra chuvas em 111 municípios; veja previsão para os próximos dias



Nas últimas 24 horas, Ceará registrou chuva em 111 municípios. Os cinco municípios com os maiores registros de chuva foram Uruburetama (150,6 mm), Quixeramobim (98 mm), Horizonte (96.1 mm), São João do Jaguaribe (96 mm) e Ibiapina (95.5 mm).

Além de uma cidade com chuva acima de 150 mm e outro acima de 100 mm, foram registrados 11 postos com chuvas acima de 80 milímetros, 31 com precipitação acima de 50 mm, 40 acima de 40 mm e 88 postos com chuvas acima de 20 mm.

Em Guaramiranga, onde a chuva causou pontos de alagamento e uma interdição na CE-356 com a queda de uma árvore, foram registrados 67,2 milímetros.

Nos próximos dias, são esperadas chuvas em todo o território cearense, com intensidade variando de fraca a forte em alguns locais do Estado.

Previsão do tempo no Ceará

19/03 - Domingo

Durante o dia, o céu pode variar de nublado a parcialmente nublado. Pela manhã, poderá chover na faixa litorânea e no Maciço de Baturité. Pela tarde, é esperada chuva em todas as macrorregiões.

20/03 - Segunda



Na segunda-feira, 20, o céu deve variar de nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva em todas as macrorregiões. No período da madrugada e da manhã, há condições favoráveis de chuva na faixa litorânea, no Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns.

Já pela tarde e noite, também poderá chover em todas as macrorregiões.

21/03 - Terça

Na terça-feira, a previsão é a mesma. Com a possibilidade de chuva na faixa litorânea, Maciço de Baturité, Cariri e Sertão Central e Inhamuns, no período da manhã. Além de chuva em todas as macrorregiões no período da tarde e da noite.

Fonte: Funceme

Tags