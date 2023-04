Uruburetama tem situação de emergência reconhecida por Defesa Civil

Mais 28 cidades brasileiras tiveram a situação de emergência reconhecida pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, nesta terça-feira, 4. Entre os municípios está Uruburetama, no interior do Ceará, onde fortes ventos causaram transtornos hoje.



Situada a 119,5 km de Fortaleza, a cidade registrou ventos intensos durante esta tarde. Fenômeno, que veio acompanhado de chuva, destruiu edificações e equipamentos públicos, além de danificar dois ginásios e fazer com que árvores, postes e fiações caíssem, segundo Defesa Civil municipal.

O município vem sendo atingido por fortes chuvas nas últimas semanas. Por essa razão, ele entrou na lista das localidades que tiveram situação de emergência reconhecida pelo MIDR.

Ao todo, 28 cidades tiveram esse reconhecimento em portarias publicadas nesta terça, no Diário Oficial da União (DOU). Documentos reconhece as cidades de: Uruburetama (CE), Campanha (MG), Nossa Senhora do Livramento (MT) e Dom Eliseu e Ponta de Pedras (PA), como atingidas por precipitações intensas.

Já Assis Brasil (AC), e Pindaré-Mirim (MA), foram afetadas por inundações, enquanto Itacajá, em Tocantins (TO), registrou enxurradas. Outros municípios listados, que estão situados nos estados da Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, enfrentam a estiagem.



Reconhecimento federal

De acordo com Governo Federal, há no Brasil atualmente mais de 1,6 mil municípios com reconhecimento federal de situação de emergência vigente devido a desastres. O MIDR já investiu, desde o início do ano, mais de R 305 milhões para ações de proteção e defesa civil em todo o País.

Cidades em situação de emergência ou estado de calamidade pública reconhecido pela Defesa Civil Nacional "estão aptas a solicitar recursos do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para atendimento à população afetada".



Entre as ações oferecidas estão: socorro, assistência às vítimas, restabelecimento de serviços essenciais e reconstrução de infraestrutura destruída ou danificada. Para fazer a solicitação, é preciso buscar pelo Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).



