Casas são evacuadas preventivamente por risco de rompimento de barragem em Uruburetama

Pelo menos nove residências do entorno da Barragem do Severino, em Uruburetama, a 132 quilômetros de Fortaleza, foram evacuadas preventivamente na noite deste sábado, 8, por risco de rompimento da parede de contenção do açude. A desocupação ocorreu após alerta emitido pela Defesa Civil Municipal. No total, 25 pessoas foram afetadas. Todas se abrigaram provisoriamente na casa de amigos e familiares.

As fortes chuvas registradas nos últimos dias na região podem ocasionar fissuras na barreira de contenção do reservatório, o que que resultaria em inundações nas casas adjacentes à barragem. O coordenador da Defesa Civil Municipal, Clayton Sampaio, explicou que a retirada das famílias é uma medida preventiva. "Se a parede [do açude] ceder, a água invade as casas. A evacuação é para a segurança dos moradores".

Funcionários da Prefeitura e agentes do Corpo de Bombeiros ajudaram na retirada das famílias das residências. Segundo Clayton, a previsão é que os moradores retornem às suas casas já na tarde deste domingo, 9, após a conclusão de um trabalho de prevenção na barreira de contenção, previsto para ser executado no período da manhã. "Vamos usar o maquinário da Prefeitura para reforçar a parede e deixá-la mais segura", acrescentou.

A barragem fica próxima do limite entre Uruburetama e Itapipoca, onde dois açudes transbordaram no começo da tarde deste sábado. Famílias que vivem no entorno dos reservatórios tiveram as casas invadidas pela água. A correnteza não deixou feridos ou desabrigados, mas causou prejuízos materiais. O POVO apurou que as três barragens estão situadas em propriedades privadas.

